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В Москве состоялось заседание Рабочей группы по вопросам Каспийского моря

В Москве состоялось заседание Рабочей группы по вопросам Каспийского моря В Москве состоялось 3-е заседание Рабочей группы высокого уровня по вопросам Каспийского моря (РГВУ)
Внешняя политика
11 февраля 2021 г. 23:59
В Москве состоялось заседание Рабочей группы по вопросам Каспийского моря

В Москве состоялось 3-е заседание Рабочей группы высокого уровня по вопросам Каспийского моря (РГВУ).

Как сообщает российское бюро Report, об этом завили в МИД России.

Как сообщается, в переговорах приняли участие делегации Азербайджанской Республики, Исламской Республики Иран, Республики Казахстан, Российской Федерации и Туркменистана.

"Продолжено обсуждение проекта Соглашения о методике установления прямых исходных линий на Каспийском море, согласован ряд его положений.

Стороны провели обзор сотрудничества на Каспийском море, рассмотрели вопросы реализации решений Пятого каспийского саммита.

Делегации положительно оценили итоги состоявшихся переговоров и выразили признательность Российской Федерации за высокий уровень организации встречи", - говорится в сообщении.

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