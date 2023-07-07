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В Москве состоялось заседание Межправкомиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Россией

В Москве состоялось заседание Межправкомиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Россией 7 июля в Москве состоялось 21-е заседание Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией.
Внешняя политика
7 июля 2023 г. 17:43
В Москве состоялось заседание Межправкомиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Россией

7 июля в Москве состоялось 21-е заседание Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией.

Как сообщает Report, в заседании, которое прошло под председательством заместителя премьер-министра Азербайджана Шахина Мустафаева и заместителя председателя правительства РФ Алексея Оверчука, также приняли участие руководители и уполномоченные представители соответствующих государственных структур двух стран.

Стороны выразили удовлетворение всесторонним развитием азербайджано-российских дружественных связей.

Было отмечено, что активный политический диалог и личные контакты между президентами Азербайджана и России обеспечивают высокую динамику по всему спектру двустороннего сотрудничества.

Подчеркнуто, что торгово-экономические отношения между Азербайджаном и Россией имеют весьма положительную динамику. С удовлетворением отмечено, что в 2022 году товарооборот увеличился на 24%, превысив 3,7 млрд. долл. США.

Отмечен динамичный рост сотрудничества в сфере взаимных инвестиций. Положительно оценен вклад Азербайджано-российского и Российско-азербайджанского Деловых советов в установление прямых контактов между деловыми кругами.

Стороны также указали на успешное развитие промышленной кооперации.

Подчеркнуто, что хорошими темпами развивается сотрудничество в агропромышленном комплексе.

Отмечено, что особое значение обе стороны придают развитию транспортно-логистических связей. Обеспечена положительная динамика роста объемов грузоперевозок между Азербайджаном и Россией, который в 2022 г. составил более чем 36%.

Приоритетным стороны расценили проект Международного Транспортного Коридора "Север-Юг", для развития которого прилагаются совместные усилия.

Стороны также обсудили перспективы развития двусторонних отношений в областях, представляющих взаимный интерес, выразили обоюдную готовность продолжать конструктивный диалог по всему комплексу взаимовыгодного сотрудничества.

По итогам заседания заместитель премьер-министра Азербайджана Шахин Мустафаев и заместитель председателя правительства России Алексей Оверчук подписали Протокол 21-го заседания Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджанской Республикой и РФ.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan-Rusiya Hökumətlərarası Komissiyasının iclası keçirilib

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