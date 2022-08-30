В Москве состоялось заседание комиссии под председательством вице-премьеров Азербайджана и Армении

30 августа в Москве под председательством заместителя премьер-министра Азербайджана Шахина Мустафаева и вице-премьера Армении Мгера Григоряна состоялось второе заседание Государственной комиссии по делимитации государственной границы между Азербайджаном и

30 августа в Москве под председательством заместителя премьер-министра Азербайджана Шахина Мустафаева и вице-премьера Армении Мгера Григоряна состоялось второе заседание Государственной комиссии по делимитации государственной границы между Азербайджаном и Арменией и вопросам безопасности границы.

Об этом Report сообщили в МИД Азербайджана.

Перед заседанием заместитель председателя правительства России Алексей Оверчук встретился с Шахином Мустафаевым и Мгером Григоряном и поприветствовал продолжение работы комиссии.