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В Москве состоялось заседание комиссии под председательством вице-премьеров Азербайджана и Армении

В Москве состоялось заседание комиссии под председательством вице-премьеров Азербайджана и Армении 30 августа в Москве под председательством заместителя премьер-министра Азербайджана Шахина Мустафаева и вице-премьера Армении Мгера Григоряна состоялось второе заседание Государственной комиссии по делимитации государственной границы между Азербайджаном и
Внешняя политика
30 августа 2022 г. 18:12
В Москве состоялось заседание комиссии под председательством вице-премьеров Азербайджана и Армении

30 августа в Москве под председательством заместителя премьер-министра Азербайджана Шахина Мустафаева и вице-премьера Армении Мгера Григоряна состоялось второе заседание Государственной комиссии по делимитации государственной границы между Азербайджаном и Арменией и вопросам безопасности границы.

Об этом Report сообщили в МИД Азербайджана.

Перед заседанием заместитель председателя правительства России Алексей Оверчук встретился с Шахином Мустафаевым и Мгером Григоряном и поприветствовал продолжение работы комиссии.

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Версия на английском языке Moscow hosts commission meeting under chairmanship of Deputy PMs of Azerbaijan and Armenia
Версия на азербайджанском языке Moskvada Azərbaycan və Ermənistan Baş nazir müavinlərinin sədrliyi ilə komissiya iclası keçirilib

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