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В Москве состоялось открытие выставки "Гейдар Алиев – 100. Личность. Эпоха. Искусство"

В Москве состоялось открытие выставки "Гейдар Алиев – 100. Личность. Эпоха. Искусство" В Павильоне "Азербайджан" на ВДНХ в Москве состоялось открытие выставки "Гейдар Алиев – 100. Личность. Эпоха. Искусство".
Внешняя политика
17 мая 2023 г. 12:04
В Москве состоялось открытие выставки Гейдар Алиев – 100. Личность. Эпоха. Искусство

В Павильоне "Азербайджан" на ВДНХ в Москве состоялось открытие выставки "Гейдар Алиев – 100. Личность. Эпоха. Искусство".

Как сообщает российское бюро Report, мероприятие организовано руководством павильона Азербайджан совместно с Фондом Гейдара Алиева и посольством Азербайджана в России и посвящено 100- летию выдающегося государственного и политического деятеля, общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева.

На выставке представлены уникальные произведения азербайджанских мастеров изобразительного искусства ХХ – начала XXI века. Также свою работу начала фотовыставка, посвященная деятельности и жизненному пути великого лидера.

"Имя Гейдара Алиева знают далеко за пределами Азербайджана. Сегодня мы открыли выставку в честь его 100-летия, и для нас большая честь показать в павильоне Азербайджан именно то трепетное отношение Гейдара Алиевича к деятелям искусства и культуры. В течении целого года на самых престижных площадках проходят выставки, посвященные его деятельности", - заявила на открытии директор павильона "Азербайджан" на ВДНХ Саадат Кадырова.

Первый заместитель генерального директора российского информационного агентства ТАСС Михаил Гусман рассказал о своих воспоминаниях от встречи с Гейдаром Алиевым: "Гейдар Алиев мечтал стать художником. Он приехал в Баку из Нахчывана и выяснилось, что в Баку нет художественного института, есть только архитектурный факультет Азербайджанского индустриального института. Он свою мечту стать художником пронес через всю свою жизнь. Потому что он стал художником и архитектором в высоком смысли этого слова. Он стал художником своей страны, новой политики своей страны, он стал архитектором того современного Азербайджана, который сегодня уверенно ведет вперед президент Ильхам Алиев".

Директор Азербайджанского государственного музея искусств Чингиз Фарзалиев отметил, что в экспозиции представлены работы корифеев азербайджанского изобразительного искусства - Бахруза Кенгерли, Алекпера Рзакулиева, Таира Салахова. Особый интерес вызывает портрет Зарифы ханум Алиевой работы народного художника Азербайджана Октая Садыхзаде.

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Версия на азербайджанском языке ФотоMoskvada “Heydər Əliyev - 100. Şəxsiyyət. Epoxa. İncəsənət" adlı sərgi açılıb

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