В Москве почтили память жертв Ходжалинского геноцида

В Москве почтили память жертв Ходжалинского геноцида.

В Москве почтили память жертв Ходжалинского геноцида.

Как сообщает российское бюро Report , мероприятие в связи с этим было организовано российским представительством Фонда Гейдара Алиева и посольством Азербайджана в РФ.

В мероприятии приняли участие представители дипмиссий, российской общественности, азербайджанской диаспоры, активисты Азербайджанского молодежного объединения России (АМОР).

Участники памятного вечера возложили цветы к бюсту общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева в посольстве нашей страны и памятному стенду, посвященному жертвам Ходжалинского геноцида.

Открывая вечер, посол Полад Бюльбюльоглу подчеркнул, что нынешнее мероприятие отличается от предыдущих тем, что сегодня Ходжалы и вся территория Азербайджана полностью освобождены от оккупантов: "Сегодня наш уважаемый президент, Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев находился в Ходжалы, встретился с родственниками жертв геноцида и с теми, кто пережил эту страшную трагедию", - сказал он.

Посол подчеркнул, что в сентябре 2023 года в результате однодневных антитеррористических мероприятий локального азербайджанская армия очистила от вражеских войск Ходжалы: "В самое ближайшее время жители Ходжалы будут возвращены к своим родным очагам, откуда они зверским образом были насильно изгнаны под дулами автоматов и пулеметов", - отметил П.Бюльбюльоглу.

Дипломат особо подчеркнул, что убийство мирных жителей в Ходжалы является следствием политики этнической ненависти и расовой дискриминации в отношении азербайджанцев, проводимой в Армении на государственном уровне: "Хочу подчеркнуть, что в свое время политико-правовая оценка столь кровавому преступлению была дана лишь после возвращения к руководству страной общенационального лидера Гейдара Алиева. Большую роль в доведении правды о Ходжалинской трагедии и ее признанию на мировом уровне сыграла инициированная вице-президентом Фонда Гейдара Алиева Лейлой Алиевой международная информационная кампания "Справедливость для Ходжалы", в рамках которой молодежь как в Азербайджане, так и за его пределами активно принимает участие в сохранении памяти о жертвах трагедии", - рассказал посол.

Он также коснулся темы минного террора, осуществляемого Арменией против нашей страны, отметив, что это препятствует возвращению бывших вынужденных переселенцев в места своего постоянного проживания: "Мы считаем, что сегодня нет альтернативы мирному развитию региона".

​Мероприятие продолжилось концертом классической музыки, активистка АМОР Гюнель Велиева прочитала стихи, посвященные памяти жертв Ходжалинского геноцида.