В Москве состоялось мероприятие, посвященное Гейдару Алиеву

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Москва. 18 апреля. REPORT.AZ/ В Московском государственном лингвистическом университете (МГЛУ) прошел круглый стол на тему "Диалог языков и культур как фактор мирного сосуществования в многополярном мире", сообщает российское бюро Report.

Мероприятие, организованное московским вузом и Азербайджанским университетом языков, было посвящено 95-летию со дня рождения общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.

В своем выступлении проректор МГЛУ Анатолий Царегородцев отметил роль Гейдара Алиева в общей истории народов России и Азербайджана.

Наряду с этим атташе по культуре и туризму посольства Азербайджана в России Нигяр Ахундова отметила "скоротечность памяти в век информационных технологий" и о феномене Гейдара Алиева.

"В современном мире, когда сегодняшняя информация поглощает и заставляет забыть вчерашнюю, память о Гейдаре Алиеве оказалась на удивление живучей. И это объясняется колоссальным вкладом этого человека в созидание, на каком бы поприще он не был занят", - сказала Н. Ахундова.

Заведующий кафедрой исторических наук МГЛУ Владимир Корнеев отметил, что "судьба Гейдара Алиева - это судьба советского человека, выходца из многодетной семьи, который своими знаниями и работоспособностью смог пробиться на самые верха советского общества.

Директор Центра азербайджанско-русской культуры и солидарности Мехман Шукюров отметил заслугу Гейдара Алиева в налаживании и укреплении сотрудничества независимого Азербайджана с Россией.

"Вполне закономерно, что в Азербайджане проживает самое большое количество этнических русских на Южном Кавказе. Они сохранили свою идентичность, культуру, языковую и религиозную самобытность", - подчеркнул он.