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В Москве состоялось мероприятие на тему "Гейдар Алиев и Байкало-Амурская магистраль"

В Москве состоялось мероприятие на тему "Гейдар Алиев и Байкало-Амурская магистраль" 27 апреля в рамках 100-летнего юбилея со дня рождения великого лидера Гейдара Алиева в Москве по инициативе министерства цифрового развития и транспорта Азербайджана и ЗАО "Азербайджанские железные дороги", при совместной организации ОАО "Российские желез
Внешняя политика
27 апреля 2023 г. 16:38
В Москве состоялось мероприятие на тему Гейдар Алиев и Байкало-Амурская магистраль

27 апреля в рамках 100-летнего юбилея со дня рождения великого лидера Гейдара Алиева в Москве по инициативе министерства цифрового развития и транспорта Азербайджана и ЗАО "Азербайджанские железные дороги", при совместной организации ОАО "Российские железные дороги", Российского университета транспорта и посольства Азербайджана в РФ, состоялось мероприятие на тему "Исключительная роль Гейдара Алиева в строительстве Байкало-Амурской магистрали".

Как сообщает российское бюро Report, на мероприятии, организованном в Российском университете транспорта, сначала был показан документальный фильм, рассказывающий о вкладе Гейдара Алиева в строительство БАМа.

Затем выступивший на мероприятии министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев рассказал об исключительных заслугах общенационального лидера в успешной реализации БАМа, считающегося крупнейшим инфраструктурным проектом Советского Союза.

"Гейдар Алиев считал строительство Байкало-Амурской магистрали великим открытием Сибири и Дальнего Востока. Потому что при данном строительстве в зоне железнодорожной ветки в эксплуатацию был введен большой участок, богатый полезными ископаемыми. Гейдару Алиеву удалось за короткий срок превратить географическую территорию БАМа в важную промышленную базу, социально-экономический и культурный центр", - заявил Р. Набиев.

Участвовавший в мероприятии помощник президента России Игорь Левитин заявил, что строительство магистральных и железных дорог в местности со сложным геологическим строением и суровым климатом было настоящим примером героизма: "Создание БАМа, являющегося кратчайшим путем между Тихоокеанским регионом и странами Европы, создало благоприятные условия для эффективного использования природных ресурсов Сибири и Дальнего Востока. Во времена, когда Гейдар Алиев работал куратором БАМа, строительные работы были значительно активизированы, поставленные цели выполнены в полном объеме".

В мероприятии приняли участие руководство ЗАО "Азербайджанские железные дороги" и ОАО "Российские железные дороги", дипломаты посольства Азербайджана в России, члены Российского общественного объединения "БАМ" и азербайджанской диаспоры в России, а также студенты.

Далее мероприятие продолжилось концертной программой.

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