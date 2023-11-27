В Москве состоялось IV заседание Российско-азербайджанского экспертного совета

Сегодня в Москве состоялось IV заседание Российско-азербайджанского экспертного совета (РАЭС).

Сегодня в Москве состоялось IV заседание Российско-азербайджанского экспертного совета (РАЭС).

Как сообщает российское бюро Report, мероприятие, посвященное теме "Взаимоотношения России и Азербайджана в условиях постконфликтного развития на Южном Кавказе", было проведено при совместной организации Российского совета по международным делам (РСМД) и азербайджанского Центра анализа международных отношений (ЦАМО).

На закрытых сессиях заседания, прошедших в форме интерактивного диалога, обсуждались проблемы региональной безопасности, сотрудничество на фоне глобальных вызовов, усиление регионального сотрудничества в рамках формата "3+2" с целью предотвращения новых геополитических рисков, особенно в регионе Южного Кавказа. Кроме того, обсуждались региональные коммуникации, в том числе транспортные коридоры Север-Юг, Восток-Запад и Зангезурский коридор.

В ходе заседания было принято коммюнике, отражающее практические рекомендации Совета по различным аспектам развития отношений между двумя странами. Соответствующие государственные структуры обеих стран, согласно документу, который будет представлен на XII Российско-азербайджанском межрегиональном форуме, сочли целесообразным организовать деятельность Совета на постоянной основе.