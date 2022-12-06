В Москве состоялась встреча вице-премьеров Азербайджана, Армении и РФ

Одиннадцатое заседание трехсторонней рабочей группы под сопредседательством вице-премьеров Армении, России и Азербайджана – Мгера Григоряна, Алексея Оверчука и Шахина Мустафаева, состоялась 6 декабря в Москве.

В Москве состоялось XI заседание трехсторонней рабочей группы под сопредседательством вице-премьеров Армении, России и Азербайджана – Мгера Григоряна, Алексея Оверчука и Шахина Мустафаева.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба правительства Армении.

Отмечается, что стороны подчеркнули позитивную роль России в урегулировании отношений между Арменией и Азербайджаном, а также в вопросе усилий, направленных на разблокирование экономических и транспортных связей между двумя странами.

Участники заседания обсудили вопросы, связанные со строительством железной дороги, соединяющей Армению, Азербайджан и Россию, развитием железнодорожного сообщения и организацией перевозок.

"Стороны продолжат работать над реализацией трехсторонних заявлений о разблокировке транспортных и экономических связей в регионе, подписанных лидерами Армении, России и Азербайджана", - говорится в заявлении.

Армянская и азербайджанская сторона выразили свою признательность РФ за организацию встречи и прием на высоком уровне.