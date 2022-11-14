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В Москве состоится второе заседание Российско-Азербайджанского экспертного совета

В Москве состоится второе заседание Российско-Азербайджанского экспертного совета 17 ноября в Москве состоится второе заседание Российско-Азербайджанского экспертного совета (РАЭС) "30-летие дипломатических отношений между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой: пройденный путь и перспективы развития двусторонних отношений
Внешняя политика
14 ноября 2022 г. 17:43
В Москве состоится второе заседание Российско-Азербайджанского экспертного совета

17 ноября в Москве состоится второе заседание Российско-Азербайджанского экспертного совета (РАЭС) "30-летие дипломатических отношений между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой: пройденный путь и перспективы развития двусторонних отношений в контексте регионального и глобального сотрудничества".

Как сообщает российское бюро Report, организаторами заседания выступит Российский совет по международным делам (РСМД) и Центр анализа международных отношений (ЦАМО) Азербайджана.

На первой пленарной сессии заседания планируются выступления депутатов, представителей МИД и других официальных лиц России и Азербайджана.

Далее спикерами мероприятия станут представители экспертных сообществ двух стран в формате Chatham House.

По итогам заседания ожидается принятие рекомендаций РАЭС.

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Версия на азербайджанском языке Moskvada Rusiya-Azərbaycan Ekspert Şurasının ikinci iclası keçiriləcək

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