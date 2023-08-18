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В Москве обсудили подготовку к встрече глав МИД прикаспийских стран

В Москве обсудили подготовку к встрече глав МИД прикаспийских стран 18 августа в Москве министр иностранных дел России Сергей Лавров провел встречу с послами Азербайджана, Ирана, Казахстана и Туркменистана, посвященную Международному дню Каспийского моря.
Внешняя политика
18 августа 2023 г. 18:04
В Москве обсудили подготовку к встрече глав МИД прикаспийских стран

18 августа в Москве министр иностранных дел России Сергей Лавров провел встречу с послами Азербайджана, Ирана, Казахстана и Туркменистана, посвященную Международному дню Каспийского моря.

Как сообщает российское бюро Report cо ссылкой на пресс-службу МИД РФ, на встрече состоялся заинтересованный обмен мнениями по широкому кругу вопросов многопланового сотрудничества в Каспийском регионе.

Обсуждены дальнейшие шаги по наращиванию взаимодействия в формате "пятерки", включая подготовку к предстоящей в Москве встрече министров иностранных дел прикаспийских государств.

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Версия на азербайджанском языке Moskvada Xəzəryanı ölkələrin xarici işlər nazirlərinin görüşünə hazırlıq müzakirə olunub

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