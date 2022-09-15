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В Москве состоится встреча экспертов из Азербайджана, Армении и России

В Москве состоится встреча экспертов из Азербайджана, Армении и России 15 сентября в Баку состоялась встреча c экспертами из России в рамках созданной в июле этого года при российском модераторстве азербайджано-армянской экспертной площадки «Диалог о мире».
Внешняя политика
15 сентября 2022 г. 17:23
В Москве состоится встреча экспертов из Азербайджана, Армении и России

15 сентября в Баку состоялась встреча c экспертами из России в рамках созданной в июле этого года при российском модераторстве азербайджано-армянской экспертной площадки «Диалог о мире».

Об этом Report сообщили в Центре анализа международных отношений.

От российской стороны во встрече участвовали сотрудники МГИМО МИД России и Российского совета по международным делам. От азербайджанской стороны – помимо руководства и сотрудников Центра анализа международных отношений, ряд других экспертов Азербайджана.

Участники мероприятия обсудили перспективы и дальнейшие направления работы «Диалога о мире», двустороннюю повестку, текущую ситуацию в регионе, а также выразили готовность продолжить совместную деятельность.

Следующая встреча экспертов из Азербайджана, Армении и России планируется осенью в Москве.

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Версия на английском языке Azerbaijani, Armenian and Russian experts to meet in Moscow
Версия на азербайджанском языке Moskvada Azərbaycan, Ermənistan və Rusiya ekspertlərinin görüşü olacaq

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