В Москве состоится встреча экспертов из Азербайджана, Армении и России

15 сентября в Баку состоялась встреча c экспертами из России в рамках созданной в июле этого года при российском модераторстве азербайджано-армянской экспертной площадки «Диалог о мире».

15 сентября в Баку состоялась встреча c экспертами из России в рамках созданной в июле этого года при российском модераторстве азербайджано-армянской экспертной площадки «Диалог о мире».

Об этом Report сообщили в Центре анализа международных отношений.

От российской стороны во встрече участвовали сотрудники МГИМО МИД России и Российского совета по международным делам. От азербайджанской стороны – помимо руководства и сотрудников Центра анализа международных отношений, ряд других экспертов Азербайджана.

Участники мероприятия обсудили перспективы и дальнейшие направления работы «Диалога о мире», двустороннюю повестку, текущую ситуацию в регионе, а также выразили готовность продолжить совместную деятельность.

Следующая встреча экспертов из Азербайджана, Армении и России планируется осенью в Москве.