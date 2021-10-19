Заседание рабочей группы Азербайджана, России и Армении состоится завтра

Следующее заседание трехсторонней рабочей группы Азербайджана, России и Армении состоится завтра в Москве.

Следующее заседание трехсторонней рабочей группы Азербайджана, России и Армении состоится завтра в Москве.

Как сообщает Report со ссылкой на Sputnik Armenia, на встрече примут участие вице-премьеры Шахин Мустафаев, Алексей Оверчук и Мгер Григорян.

В связи с обострением ситуации на азербайджано-армянской границе деятельность Рабочей группы была приостановлена, однако недавно встречи в трехстороннем формате возобновились.

11 января 2021 года по итогам переговоров лидеров Азербайджана, России и Армении – Ильхама Алиева, Владимира Путина и Никола Пашиняна, было объявлено о создании рабочей группы под руководством вице-премьеров трех стран. Созданы следующие экспертные подгруппы: по железнодорожным, автомобильным и комбинированным перевозкам; по вопросам обеспечения перевозок, включая безопасность, пограничный, таможенный, санитарный, ветеринарный, фитосанитарный и другие виды контроля.