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Заседание рабочей группы Азербайджана, России и Армении состоится завтра

Заседание рабочей группы Азербайджана, России и Армении состоится завтра Следующее заседание трехсторонней рабочей группы Азербайджана, России и Армении состоится завтра в Москве.
Внешняя политика
19 октября 2021 г. 11:23
Заседание рабочей группы Азербайджана, России и Армении состоится завтра
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Следующее заседание трехсторонней рабочей группы Азербайджана, России и Армении состоится завтра в Москве.

Как сообщает Report со ссылкой на Sputnik Armenia, на встрече примут участие вице-премьеры Шахин Мустафаев, Алексей Оверчук и Мгер Григорян.

В связи с обострением ситуации на азербайджано-армянской границе деятельность Рабочей группы была приостановлена, однако недавно встречи в трехстороннем формате возобновились.

11 января 2021 года по итогам переговоров лидеров Азербайджана, России и Армении – Ильхама Алиева, Владимира Путина и Никола Пашиняна, было объявлено о создании рабочей группы под руководством вице-премьеров трех стран. Созданы следующие экспертные подгруппы: по железнодорожным, автомобильным и комбинированным перевозкам; по вопросам обеспечения перевозок, включая безопасность, пограничный, таможенный, санитарный, ветеринарный, фитосанитарный и другие виды контроля.

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Версия на английском языке Moscow to host meeting of Working Group of Azerbaijan, Russia and Armenia
Версия на азербайджанском языке Sabah Moskvada Azərbaycan, Rusiya və Ermənistan İşçi Qrupunun iclası keçiriləcək

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