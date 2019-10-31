В Москве пройдет юбилейный российско-азербайджанский межрегиональный форум

22–23 ноября в Москве пройдет Десятый российско-азербайджанский межрегиональный форум.

Как передает российское бюро Report, мероприятие будет организовано министерством экономического развития России совместно с министерством экономики Азербайджана при содействии Фонда Росконгресс.

Российско-азербайджанский межрегиональный форум – уникальная площадка для диалога. 22 ноября деловую программу Форума откроют министр экономического развития Российской Федерации Максим Орешкин и министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров. В программе – расширенное заседание Российско-азербайджанского и Азербайджано-российского деловых советов, а также четыре круглых стола по вопросам расширения делового регионального сотрудничества в таких областях, как транспортная инфраструктура, сельское хозяйство, туризм и гуманитарная сфера.

По словам советника президента Российской Федерации Антона Кобякова, российско-азербайджанский межрегиональный форум – это продолжение серии мероприятий, направленных на развитие отношений России и соседних республик, его главной целью является создание условий для свободного общения представителей власти и бизнеса двух государств.

В 2018 году Форум объединил более тысячи представителей государственных органов власти, общественных организаций, деловых кругов, образовательных и научных учреждений, СМИ России и Азербайджана. В рамках мероприятия было подписано 17 соглашений.