В Москве прошло заседание азербайджано-российской межправительственной комиссии

Была подчеркнута важность совместных усилий для бесперебойной работы коридора Север-Юг, несмотря на ограничения, наложенные в связи с пандемией

В Москве состоялось 19-е заседание межправительственной государственной комиссии по вопросам экономического сотрудничества между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией.

Как сообщили Report в Кабинете министров, в заседании приняли участие сопредседатели комиссии - делегации во главе с заместителем премьер-министра Азербайджана Шахином Мустафаевым и заместителем председателя правительства России Алексеем Оверчуком.

Сопредседатели комиссии, выступая на заседании отметили, что благодаря усилиям глав азербайджанского и российского государств отношения между двумя странами достигли уровня стратегического партнерства и успешно развиваются в различных сферах.

Было особо подчеркнуто, что в целях обеспечения устойчивого развития двусторонних отношений в условиях пандемии основное внимание будет уделено реализации плана развития основных направлений азербайджано-российской совместной деятельности до 2024 года.

Было отмечено, что между двумя странами успешно продолжаются работы по углублению сотрудничества в рамках шести дорожных карт, охватывающих торговлю и инвестиции, повышение транспортного потенциала, цифровизацию, инновационное развитие и цифровую экономику, туризм и гуманитарные сферы.

С удовлетворением было отмечено, что несмотря на пандемию, в прошлом году между Азербайджаном и Россией был зафиксирован 6%-ый рост товарооборота продукции агропромышленного комплекса. Подчеркнута важность диверсификации ассортимента сельскохозяйственной продукции, экспортируемой из нашей страны в Россию. В связи с этим была отмечена важность укрепления существующей правовой базы.

Было выражено удовлетворение развитием транспортно-транзитного сотрудничества между Азербайджаном и Россией. Отмечено, что успешно функционируют международные транспортные коридоры Север-Юг и Север-Запад. Была подчеркнута важность совместных усилий для бесперебойной работы коридора Север-Юг, несмотря на ограничения, наложенные в связи с пандемией.

Также с удовлетворением было отмечено, что в 2020 году объем грузоперевозок по международному транспортному коридору Северо-Юг увеличился на 11%.

Особо подчеркнута важность синхронизации работ, проводимых на территории обеих стран, для улучшения соответствующей дорожной инфраструктуры и развития контрольно-пропускных пунктов на азербайджано-российской государственной границе.

В ходе заседания были широко обсуждены вопросы повестки дня, а также успехи и перспективы сотрудничества в торгово-экономической, транспортной, энергетической, сельскохозяйственной, связи, гуманитарной и других сферах.

В заключение по итогам 19-го заседания межправительственной государственной комиссии по вопросам экономического сотрудничества между Азербайджаном и Россией был подписан протокол.