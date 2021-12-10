В Москве прошло первое заседание региональной платформы по Южному Кавказу

10 декабря в Москве состоялось первое заседание Консультативной региональной платформы "3+3" под сопредседательством заместителей министров иностранных дел России А.Ю.Руденко, Азербайджана Х.А.Халафова, Армении В.А.Геворкяна, Турции С.Онала, а также генди

10 декабря в Москве состоялось первое заседание Консультативной региональной платформы "3+3" под сопредседательством заместителей министров иностранных дел России А.Ю.Руденко, Азербайджана Х.А.Халафова, Армении В.А.Геворкяна, Турции С.Онала, а также гендиректора МИД Ирана А.Хагигиана.

Как сообщает Report со ссылкой на МИД России, в ходе заседания обсуждены перспективы развития многопланового регионального сотрудничества.

Условлено сфокусировать работу платформы на практических вопросах, представляющих интерес для всех ее участников. В числе таковых – меры по повышению доверия, взаимодействие в торгово-экономической, транспортной и культурно-гуманитарной областях, противодействие общим вызовам и угрозам.

Представители пяти стран выразили заинтересованность в присоединении к работе платформы Грузии, для которой "дверь" остается открытой.

Обсуждены дальнейшие шаги и планы работы на будущее с возможным подключением профильных министерств и ведомств.

С инициативой по созданию платформы регионального сотрудничества в формате "3+3” (Азербайджан, Грузия, Армения, Турция, Россия и Иран) выступили президенты Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган.

Грузия отказалась от участия на встрече.