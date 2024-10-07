В Москве прошло очередное заседание Совета министров иностранных дел СНГ

15:58

В Москве состоялось очередное заседание Совета министров иностранных дел СНГ.

Как сообщает российское бюро Report, во встрече принял участие министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.

Министры сначала встретились в узком составе, а затем на пленарном заседании.

Главы МИД обсудили итоги совместной деятельности в контексте реализации приоритетов председательства России в 2024 году, а также перспективы развития многостороннего сотрудничества в СНГ. В числе обсуждаемых тем были углубление экономической интеграции, борьба с традиционными и новыми вызовами и угрозами, расширение культурных и гуманитарных связей.

На встрече также состоялся обмен мнениями по актуальным международным и региональным вопросам. Кроме этого, утвержден план многоуровневых консультаций между министерствами на 2025 год, план действий по реализации Стратегии международного молодежного сотрудничества на 2025-2026 годы и план действий по объявлению города Ашхабад "Городом спортивных возможностей СНГ на 2024-2025 годы".

Кроме того, на заседании были приняты решения о создании четырех новых базовых организаций в сферах адвокатуры, медиа и развития волонтерского движения.

Следующее заседание Совета министров иностранных дел СНГ запланировано на 11 апреля 2025 года в Казахстане.