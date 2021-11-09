В Москве прошло мероприятие по случаю Дня Победы

В посольстве Азербайджана в Москве отметили годовщину победы в 44-дневной войне.

В посольстве Азербайджана в Москве отметили годовщину победы в 44-дневной войне.

Как сообщает российское бюро Report, на мероприятии была представлена фотовыставка, демонстрирующая события ll Карабахской войны.



Празднование годовщины Победы в посольстве началось с исполнения гимна Азербайджанской Республики.

Посол Азербайджана в России Полад Бюльбюльоглу рассказал, что сегодня в посольстве отмечается первая годовщина дня победы Азербайджана во ll Карабахской войне: "Сегодня мы слушали выступление уважаемого президента Азербайджана из Шуши перед нашими солдатами. Когда я увидел вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиеву и президента Азербайджана Ильхама Алиева в Шуше, мое сердце возвысилось, за что выражаю огромную им благодарность. Я как человек родом из Карабаха был очень рад. Наконец таки мы увидели этот день. Победа, это очень глубокое слово".

Посол выразил слова соболезнования семьям шехидов и пожелал здоровья ветеранам войны: "Мы выиграли войну ценой жизни погибших солдат. Враг изгнан с наших земель, Шуша возвращена, Карабах - это Азербайджан! Наше утешение именно в этом".

Посол также рассказал о восстановительных работах, которые ведутся на освобожденных землях, отметив, что за короткий срок построен Международный аэропорт в городе Физули, а также Дорога Победы.

П.Бюльбюльоглу выразил особую благодарность послам Турции, Израиля и Пакистана за постоянную поддержку в карабахском вопросе.

В мероприятии также приняли участие депутаты Милли Меджлиса, послы Турции, Израиля, Пакистана и Казахстана в Москве, представители общественности России и азербайджанской диаспоры.