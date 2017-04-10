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Москва. 10 апреля. REPORT.AZ/ В Москве прошли российско-азербайджанские консультации по статусу Каспия.

Как передает российское бюро Report, об этом говорится в сообщении Посольства Азербайджана в России.

Заместитель главы МИД Азербайджана Халаф Халафов и Посол по особым поручениям МИД России Игорь Братчиков обсудили вопросы подготовки к предстоящей встрече глав МИД Прикаспийских стран. Консультации проходили по «Плану совещаний между министерствами иностранных дел России и Азербайджана на 2017-2018 годы». Заместитель главы МИД Азербайджана Халаф Халафов и Посол по особым поручениям МИД России Игорь Братчиков отметили, что формат таких двухсторонних консультаций по статусу Каспия помогает решению насущных вопросов и сближает позиции сторон.

Дипломаты подчеркнули, что Конвенция, которая ожидается к подписанию между прикаспийскими странами, должна учитывать интересы и суверенные права всех этих стран.

Основным обсуждаемым вопросом стала подготовка к Совещанию министров иностранных дел Прикаспийских стран, которая пройдёт в качестве подготовительного мероприятия к встрече президентов России, Ирана, Казахстана, Туркменистана и Азербайджана.

Стороны также обсудили итоги, прошедшего в январе в Баку, Собрания Особой Рабочей Группы (на уровне замминистров иностранных дел) по подготовке Конвенции по правовому статусу Каспия.