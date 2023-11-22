В Москве прошла встреча, посвященная инвестициям в недвижимость в Азербайджане

В Москве прошла встреча с представителями общественности, на которой обсуждалась тема "Инвестиции в недвижимость в Азербайджане".

В Москве прошла встреча с представителями общественности, на которой обсуждалась тема "Инвестиции в недвижимость в Азербайджане".

Как сообщает российское бюро Report, в мероприятии, организованном совместно компанией Agalarov Development и "РБК Недвижимость", приняли участие представители Министерства экономики, Государственного агентства по туризму, Азербайджанского бюро по туризму, крупных строительных компаний России и международных консалтинговых компаний.

Председатель Государственного агентства по туризму Фуад Нагиев подробно рассказал об условиях, созданных для инвесторов в Азербайджане.

Глава компании Agalarov Development Эмин Агаларов отметил, что интерес инвесторов к Азербайджану растет как в России, так и во многих странах мира.

Выступавшие говорили о перспективах в экономической сфере, в том числе в области недвижимости и туризма.

На мероприятии обсуждались политические и экономические условия для инвестиций в недвижимость в Азербайджане.