О нас

В Москве прошла встреча, посвященная инвестициям в недвижимость в Азербайджане

В Москве прошла встреча, посвященная инвестициям в недвижимость в Азербайджане В Москве прошла встреча с представителями общественности, на которой обсуждалась тема "Инвестиции в недвижимость в Азербайджане".
Внешняя политика
22 ноября 2023 г. 19:46
В Москве прошла встреча, посвященная инвестициям в недвижимость в Азербайджане

В Москве прошла встреча с представителями общественности, на которой обсуждалась тема "Инвестиции в недвижимость в Азербайджане".

Как сообщает российское бюро Report, в мероприятии, организованном совместно компанией Agalarov Development и "РБК Недвижимость", приняли участие представители Министерства экономики, Государственного агентства по туризму, Азербайджанского бюро по туризму, крупных строительных компаний России и международных консалтинговых компаний.

Председатель Государственного агентства по туризму Фуад Нагиев подробно рассказал об условиях, созданных для инвесторов в Азербайджане.

Глава компании Agalarov Development Эмин Агаларов отметил, что интерес инвесторов к Азербайджану растет как в России, так и во многих странах мира.

Выступавшие говорили о перспективах в экономической сфере, в том числе в области недвижимости и туризма.

На мероприятии обсуждались политические и экономические условия для инвестиций в недвижимость в Азербайджане.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоMoskvada “Azərbaycanda daşınmaz əmlaka investisiyalar” mövzusunda görüş keçirilib

Другие новости из категории

В Латвии состоялся торжественный концерт, посвященный 100-летию Гейдара Алиева
ФотоВ Латвии состоялся торжественный концерт, посвященный 100-летию Гейдара Алиева
22 ноября 2023 г. 20:02
В Анкаре состоялась выставка-форум c участием предпринимателей из Азербайджана и Турции
ФотоВ Анкаре состоялась выставка-форум c участием предпринимателей из Азербайджана и Турции
22 ноября 2023 г. 19:57
Докерти: Общим интересам Великобритании и Азербайджана отвечает сотрудничество в разминировании
Докерти: Общим интересам Великобритании и Азербайджана отвечает сотрудничество в разминировании
22 ноября 2023 г. 17:52
Российские СМИ: Азербайджан уделяет особое внимание борьбе с неоколониальной политикой Франции
Российские СМИ: Азербайджан уделяет особое внимание борьбе с неоколониальной политикой Франции
22 ноября 2023 г. 17:37
Президент Азербайджана принял генерального секретаря Организации исламского сотрудничества
Президент Азербайджана принял генерального секретаря Организации исламского сотрудничества
22 ноября 2023 г. 17:36
Британский госминистр посетил Аллею шехидов
ФотоБританский госминистр посетил Аллею шехидов
22 ноября 2023 г. 17:32
Докерти: Возможность обсудить региональные вопросы с Ильхамом Алиевым - большая честь
Докерти: Возможность обсудить региональные вопросы с Ильхамом Алиевым - большая честь
22 ноября 2023 г. 17:15
Захарова: Запад стремится превратить Южный Кавказ в арену геополитического противостояния
Захарова: Запад стремится превратить Южный Кавказ в арену геополитического противостояния
22 ноября 2023 г. 17:11
Мирзиёев посетит Азербайджан с рабочим визитом
Мирзиёев посетит Азербайджан с рабочим визитом
22 ноября 2023 г. 17:08
МИД РФ: Миссия ЕС не имеет никакого отношения к обеспечению безопасности Армении и региона
МИД РФ: Миссия ЕС не имеет никакого отношения к обеспечению безопасности Армении и региона
22 ноября 2023 г. 17:05

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi