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В Москве прошла встреча генпрокуроров Азербайджана, России и Армении

В Москве прошла встреча генпрокуроров Азербайджана, России и Армении Генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев обсудил ситуацию на Южном Кавказе со своими коллегами из России и Армении.
Внешняя политика
8 декабря 2022 г. 14:20
В Москве прошла встреча генпрокуроров Азербайджана, России и Армении

8 декабря по приглашению генерального прокурора Российской Федерации Игоря Краснова делегация во главе с генеральным прокурором Азербайджанской Республики Кямраном Алиевым совершила визит в Москву для обсуждения вопросов укрепления межведомственных связей и координации совместных усилий по предотвращение растущих угроз безопасности в регионе.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры, Игорь Краснов выразил признательность азербайджанскому коллеге за принятие приглашения и подчеркнул высокий уровень межведомственных отношений, важность взаимных визитов.

Поблагодарив за приглашение, Кямран Алиев отметил, что двусторонние связи успешно развиваются по многим направлениям благодаря развитию дружбы и сотрудничества между нашими странами, совместным усилиям и политической воле глав государств. Кроме того, в ходе встречи состоялся полезный обмен мнениями о сотрудничестве в борьбе с преступностью. Также состоялись обсуждения по вопросам оказания правовой помощи по конкретным уголовным делам, в том числе по экстрадиции преступников и другим вопросам между правоохранительными органами и органами прокуратуры двух стран.

Во встрече принял участие посол Азербайджана в России Полад Бюльбюльоглу.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijani, Russian and Armenian prosecutors general discuss situation in South Caucasus
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan, Rusiya və Ermənistan baş prokurorlarının görüşü keçirilib - YENİLƏNİB

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