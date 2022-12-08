В Москве прошла встреча генпрокуроров Азербайджана, России и Армении

Генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев обсудил ситуацию на Южном Кавказе со своими коллегами из России и Армении.

8 декабря по приглашению генерального прокурора Российской Федерации Игоря Краснова делегация во главе с генеральным прокурором Азербайджанской Республики Кямраном Алиевым совершила визит в Москву для обсуждения вопросов укрепления межведомственных связей и координации совместных усилий по предотвращение растущих угроз безопасности в регионе.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры, Игорь Краснов выразил признательность азербайджанскому коллеге за принятие приглашения и подчеркнул высокий уровень межведомственных отношений, важность взаимных визитов.

Поблагодарив за приглашение, Кямран Алиев отметил, что двусторонние связи успешно развиваются по многим направлениям благодаря развитию дружбы и сотрудничества между нашими странами, совместным усилиям и политической воле глав государств. Кроме того, в ходе встречи состоялся полезный обмен мнениями о сотрудничестве в борьбе с преступностью. Также состоялись обсуждения по вопросам оказания правовой помощи по конкретным уголовным делам, в том числе по экстрадиции преступников и другим вопросам между правоохранительными органами и органами прокуратуры двух стран.

Во встрече принял участие посол Азербайджана в России Полад Бюльбюльоглу.