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В Москве прошла конференция, посвященная 30-летию Ходжалинской трагедии

В Москве прошла конференция, посвященная 30-летию Ходжалинской трагедии 25 февраля в Еврейском музее и центре толерантности состоялась конференция, посвященная 30-летию ходжалинской трагедии.
Внешняя политика
25 февраля 2022 г. 19:21
В Москве прошла конференция, посвященная 30-летию Ходжалинской трагедии

25 февраля в Еврейском музее и центре толерантности состоялась конференция, посвященная 30-летию ходжалинской трагедии.

Как передает российское бюро Report, на мероприятии, организованном посольством Азербайджана и представительством Фонда Гейдара Алиева в Российской Федерации, приняли участие посол Турции Мехмет Самсар, представители дипломатического корпуса, активисты Азербайджанского молодежного объединения России (АМОР), члены диаспорских организаций, студенты, обучающиеся в Москве.

Открывший конференцию посол Азербайджана в России Полад Бюльбюльоглу в своем выступлении особо подчеркнул, что теперь азербайджанский народ отмечает этот день с особым чувством, так как благодаря своей доблестной армии, своим отважным сыновьям под руководством сильного и мудрого Верховного главнокомандующего одержал долгожданную Победу.

"Весь мир убедился насколько у нас сильная и современная армия, как высок боевой дух наших солдат и офицеров, как сильна и непреклонна воля нашего президента и Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева. Эта война вернула нам не только оккупированные территории, она вернула нам честь и достоинство, возможность старшему поколению смотреть в глаза младшим, а младшему поколению выполнить важнейшую историческую миссию освободителей своей Родины", - сказал посол.

"На этой войне мы потеряли тысячи молодых жизней, каждая из которых для нас бесконечно дорога. Эти жизни были отданы ради того, чтобы освободить наши земли от многолетней оккупации, очистить Родину от врагов, чтобы беженцы могли, наконец, вернуться в свои родные места", - добавил посол.

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