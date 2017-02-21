В Москве прошел круглый стол, посвященный 25-летию азербайджано-российских отношений

Москва. 21 февраля. REPORT.AZ/ В Общественной палате России в Москве состоялся круглый стол "Диаспоры в современном мире. Роль азербайджанской диаспоры в общественной жизни России", посвященный 25-летнему юбилею азербайджано-российских отношений.

Как сообщает московский корреспондент Report, организаторами мероприятия выступили Комиссия Общественной палаты по развитию общественной дипломатии и поддержке соотечественников за рубежом совместно с Центром азербайджанско-русской культуры и солидарности.

На мероприятии были обсуждены проблемы национальных диаспор в России, вопрос создания в стране гражданской идентичности, не идущей в противовес национально-культурному самоопределению граждан. В качестве примера была приведена деятельность азербайджанской диаспоры. Было отмечено, что азербайджанцы России считают себя россиянами, но при этом имеют теснейшие связи с Родиной, не забывают национальную культуру и традиции, и даже активно пропагандируют это в стране проживания.

В дискуссиях приняли участие представители посольства Азербайджана в России, Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ, Федерального агентства по делам национальностей, Всероссийского азербайджанского конгресса, Федеральной национально-культурной автономии азербайджанцев России, общественные деятели и активисты азербайджанской диаспоры.