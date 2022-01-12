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Абдуррахман Везиров похоронен на Троекуровском кладбище в Москве

Абдуррахман Везиров похоронен на Троекуровском кладбище в Москве На Троекуровском кладбище в Москве проходит церемония прощания со скончавшимся на 92-ом году жизни бывшим первым секретарем ЦК Коммунистической партии Азербайджанской ССР Абдуррахманом Везировым
Внешняя политика
12 января 2022 г. 14:54
Абдуррахман Везиров похоронен на Троекуровском кладбище в Москве
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Cкончавшийся на 92-ом году жизни бывший первый секретарь ЦК Коммунистической партии Азербайджанской ССР Абдуррахман Везиров похоронен на Троекуровском кладбище в Москве.

Как сообщает российское бюро Report, А. Везиров был предан земле рядом с супругой Ириной Везировой.

14:21

На Троекуровском кладбище в Москве проходит церемония прощания со скончавшимся на 92-ом году жизни бывшим первым секретарем ЦК Коммунистической партии Азербайджанской ССР Абдуррахманом Везировым.

Как сообщает российское бюро Report, на церемонии прощания выступили близкие и члены семьи А. Везирова, в том числе сын покойного Эльдар Везиров.

Далее были прочитаны суры из Корана.

Абдуррахман Везиров при жизни хотел быть похороненным рядом с супругой Ириной Везировой.

А.Везиров родился в 1930 году в Бинагадинском районе Баку. Он возглавлял Азербайджанскую ССР с 1988 по 1990 годы. После событий 20 января 1990 года переехал в Россию и прожил там всю оставшуюся жизнь.

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Версия на азербайджанском языке ФотоƏbdürrəhman Vəzirov Moskvada dəfn olunub - YENİLƏNİB
Версия на английском языке ФотоMoscow bids farewell to Abdurrahman Vazirov

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