Абдуррахман Везиров похоронен на Троекуровском кладбище в Москве

На Троекуровском кладбище в Москве проходит церемония прощания со скончавшимся на 92-ом году жизни бывшим первым секретарем ЦК Коммунистической партии Азербайджанской ССР Абдуррахманом Везировым

Cкончавшийся на 92-ом году жизни бывший первый секретарь ЦК Коммунистической партии Азербайджанской ССР Абдуррахман Везиров похоронен на Троекуровском кладбище в Москве.

Как сообщает российское бюро Report, А. Везиров был предан земле рядом с супругой Ириной Везировой.

14:21

На Троекуровском кладбище в Москве проходит церемония прощания со скончавшимся на 92-ом году жизни бывшим первым секретарем ЦК Коммунистической партии Азербайджанской ССР Абдуррахманом Везировым.

Как сообщает российское бюро Report, на церемонии прощания выступили близкие и члены семьи А. Везирова, в том числе сын покойного Эльдар Везиров.

Далее были прочитаны суры из Корана.

Абдуррахман Везиров при жизни хотел быть похороненным рядом с супругой Ириной Везировой.

А.Везиров родился в 1930 году в Бинагадинском районе Баку. Он возглавлял Азербайджанскую ССР с 1988 по 1990 годы. После событий 20 января 1990 года переехал в Россию и прожил там всю оставшуюся жизнь.