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В Москве проходят мероприятия в честь дня рождения Гейдара Алиева

В Москве проходят мероприятия в честь дня рождения Гейдара Алиева Выставка продлится до 16 мая и будет доступна для всех желающих
Внешняя политика
10 мая 2021 г. 13:49
В Москве проходят мероприятия в честь дня рождения Гейдара Алиева

В Москве в Выставочно-торговом центре Азербайджана на ВДНХ отмечают 98-летие со дня рождения Общенационального лидера Азербайджанской Республики Гейдара Алиева. Как сообщает российское бюро Report, организаторами мероприятия выступило руководство азербайджанского Павильона.

В честь знаменательной даты в Павильоне Азербайджана открывается выставка "История из жизни", где размещены фотографии общенационального лидера.

Также для всех гостей будет организован показ фильма Андрея Кончаловского "Бремя власти", который затрагивает вопросы политической деятельности Г. Алиева.

Выставка продлится до 16 мая и будет доступна для всех желающих.

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Версия на английском языке Events dedicated to Heydar Aliyev's birthday held in Moscow
Версия на азербайджанском языке Moskvada Heydər Əliyevin doğum günü şərəfinə tədbirlər keçirilir

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