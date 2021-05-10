В Москве проходят мероприятия в честь дня рождения Гейдара Алиева

Выставка продлится до 16 мая и будет доступна для всех желающих

В Москве в Выставочно-торговом центре Азербайджана на ВДНХ отмечают 98-летие со дня рождения Общенационального лидера Азербайджанской Республики Гейдара Алиева. Как сообщает российское бюро Report, организаторами мероприятия выступило руководство азербайджанского Павильона.

В честь знаменательной даты в Павильоне Азербайджана открывается выставка "История из жизни", где размещены фотографии общенационального лидера.

Также для всех гостей будет организован показ фильма Андрея Кончаловского "Бремя власти", который затрагивает вопросы политической деятельности Г. Алиева.

Выставка продлится до 16 мая и будет доступна для всех желающих.