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В Москве проходит встреча глав МИД Азербайджана и России

В Москве проходит встреча глав МИД Азербайджана и России В Москве началась встреча министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова с российским коллегой Сергеем Лавровым.
Внешняя политика
5 декабря 2022 г. 13:14
В Москве проходит встреча глав МИД Азербайджана и России

В Москве началась встреча министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова с российским коллегой Сергеем Лавровым.

Как сообщает российское бюро Report, встреча проходит в Доме приемов министерства иностранных дел РФ.

Главы МИД обсудят состояние и перспективы двустороннего сотрудничества, а также обменяются мнениями по наиболее актуальным аспектам региональной и международной повестки дня, включая вопросы нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном.

Как ожидается, по итогам встречи будет подписан План межмидовских консультаций между Азербайджаном и РФ на 2023-2024 гг.

4 декабря министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов отбыл с рабочим визитом в Россию.

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Версия на азербайджанском языке ФотоMoskvada Azərbaycan və Rusiya xarici işlər nazirlərinin görüşü keçirilir

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