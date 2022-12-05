В Москве проходит встреча глав МИД Азербайджана и России

В Москве началась встреча министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова с российским коллегой Сергеем Лавровым.

В Москве началась встреча министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова с российским коллегой Сергеем Лавровым.

Как сообщает российское бюро Report, встреча проходит в Доме приемов министерства иностранных дел РФ.

Главы МИД обсудят состояние и перспективы двустороннего сотрудничества, а также обменяются мнениями по наиболее актуальным аспектам региональной и международной повестки дня, включая вопросы нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном.

Как ожидается, по итогам встречи будет подписан План межмидовских консультаций между Азербайджаном и РФ на 2023-2024 гг.

4 декабря министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов отбыл с рабочим визитом в Россию.