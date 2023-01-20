В Москве почтили память жертв трагедии 20 Января

В посольстве Азербайджана в Москве состоялось мероприятие в память о жертвах трагедии, произошедшей в Баку 20 января 1990 года.

В посольстве Азербайджана в Москве состоялось мероприятие в память о жертвах трагедии, произошедшей в Баку 20 января 1990 года.

Как сообщает российское бюро Report , перед диппредставительством установлен стенд с именами героев 20 Января. Желающие могут возложить к нему цветы и почтить память невинных жертв трагедии.

Выступая на мероприятии, азербайджанский посол Полад Бюльбюльоглу рассказал о трагедии, которая настигла азербайджанский народ 33 года назад:

"Сегодняшнему поколению трудно представить, допустить мысль о том, что государство давит своих граждан танками, стреляет по безоружным людям, уничтожает мирных жителей. Данные события являются преступлением против человечности. Руководство Советского Союза во главе с Михаилом Горбачёвым теряло управление над огромной страной, вследствие чего произошли трагические события в Казахстане, Литве и Грузии. Но самое жестокое из них произошло в Баку. За одну ночь погибло около двухсот человек, было много раненых и пропавших без вести. Эта трагедия является серьёзным уроком не только для азербайджанского народа, но и для всего человечества", - сказал он.

Посол также отметил, что общенациональный лидер азербайджанского народа Гейдар Алиев вместе с членами своей семьи приехал в здание, где сегодня расположено посольство, жёстко осудил трагические события, произошедшие в Баку, дал им политическую оценку и потребовал наказать всех виновных.

"Данный шаг Гейдара Алиева требовал большого мужества и смелости, так как при существующем тогда в СССР режиме было опасно открыто заявлять на всю страну о случившемся, обвинять руководство страны во главе с Михаилом Горбачёвым. Тогда никто представить себе не мог, что Советский Союз развалится и Гейдар Алиев станет руководителем независимого Азербайджана. В тот день Гейдар Алиев выполнил свой гражданский долг, долг азербайджанца и тем самым прорвал информационную блокаду, в которой тогда находилась наша страна. Выдающимся, мудрым человеком был Гейдар Алиев, выступление которого стало отправной точкой того времени. Этим выступлением он поднял дух своего народа", - добавил посол.

Полад Бюльбюльоглу подчеркнул, что события 20 января 1990 года происходили на фоне территориальных притязаний Армении к Азербайджану.

"Начиная с 1986-87 годов началась планомерная насильственная депортация азербайджанцев, проживающих в большом количестве в Армении. Данный процесс также вызывал недовольство нашего населения. С 1988-89 гг., после открытых территориальных притязаний Армении к Азербайджану, сепаратизм, который проявился в Карабахе, также оказал своё негативное влияние на январские события 1990 года. Для всех азербайджанцев утешением того, что наши шехиды отдали свои жизни не зря, является наша Победа. Сегодня Азербайджан – страна победитель. Наша страна освободила оккупированные территории силой своего оружия, силой духа своей армии и своего главнокомандующего, президента Ильхама Алиева. Весь азербайджанский народ объединился вокруг своего президента, вокруг нашей доблестной армии и в течение 44-х дней враг был изгнан с наших земель", - заключил он.

Доктор филологических наук, профессор МГИМО, председатель московского отделения Союза писателей Азербайджана Абузар Багиров, журналист-международник, публицист Азер Джангиров, доцент исторического факультета МГУ, руководитель Центра Кавказоведения МГУ Исмаил Агакишиев, поделились своими воспоминаниями о трагических событиях января 1990 года. Они подробно рассказали о проделанной огромной работе с целью привлечения внимания широкой общественности к данной трагедии.

В конце мероприятия был организован поминальный обед.