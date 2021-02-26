В Москве почтили память жертв Ходжалинской трагедии

У посольства Азербайджана в Москве состоялось традиционное возложение цветов в память о жертвах Ходжалинской резни

Сегодня у посольства Азербайджана в Москве состоялось традиционное возложение цветов в память о жертвах Ходжалинской резни.

Как сообщает российское бюро Report, перед посольством Азербайджана установлен стенд памяти, куда все желающие могут возложить цветы и почтить память невинных жертв трагедии.

В мероприятии приняли участие Чрезвычайный и полномочный Посол Азербайджанской Республики в России Полад Бюльбюль оглы, представители азербайджанской диаспоры и молодёжи.

Отметим, что в течение сегодняшнего дня каждый желающий может возложить цветы у посольства.

В ночь с 25-го на 26-ое февраля 1992 года армянские вооруженные подразделения с помощью 366-го российского мотострелкового полка напали на город Ходжалы. Оставшиеся в городе, взятом в осаду, примерно 2 500 ходжалинцев, покинули город в надежде добраться до Агдамского района. Но армяне жестоко расправились с мирным населением.

Во время очередного геноцида, учиненного агрессорами против азербайджанского народа, были убиты 613 мирных жителей, в том числе 106 женщин, 63 ребенка и 70 стариков. 1 275 мирных жителей взяли в плен, судьба 150-ти из них до сих пор неизвестна, 475 граждан стали инвалидами, 8 семей были полностью уничтожены. 25 детей потеряли обоих родителей, 130 - одного из них.