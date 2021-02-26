О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Москве почтили память жертв Ходжалинской трагедии 

В Москве почтили память жертв Ходжалинской трагедии  У посольства Азербайджана в Москве состоялось традиционное возложение цветов в память о жертвах Ходжалинской резни
Внешняя политика
26 февраля 2021 г. 13:14
В Москве почтили память жертв Ходжалинской трагедии 

Сегодня у посольства Азербайджана в Москве состоялось традиционное возложение цветов в память о жертвах Ходжалинской резни.

Как сообщает российское бюро Report, перед посольством Азербайджана установлен стенд памяти, куда все желающие могут возложить цветы и почтить память невинных жертв трагедии.

В мероприятии приняли участие Чрезвычайный и полномочный Посол Азербайджанской Республики в России Полад Бюльбюль оглы, представители азербайджанской диаспоры и молодёжи.

Отметим, что в течение сегодняшнего дня каждый желающий может возложить цветы у посольства.

В ночь с 25-го на 26-ое февраля 1992 года армянские вооруженные подразделения с помощью 366-го российского мотострелкового полка напали на город Ходжалы. Оставшиеся в городе, взятом в осаду, примерно 2 500 ходжалинцев, покинули город в надежде добраться до Агдамского района. Но армяне жестоко расправились с мирным населением.

Во время очередного геноцида, учиненного агрессорами против азербайджанского народа, были убиты 613 мирных жителей, в том числе 106 женщин, 63 ребенка и 70 стариков. 1 275 мирных жителей взяли в плен, судьба 150-ти из них до сих пор неизвестна, 475 граждан стали инвалидами, 8 семей были полностью уничтожены. 25 детей потеряли обоих родителей, 130 - одного из них.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Новости партнеров

Самое важное

Президент: На территории Азербайджана не может быть официального статуса другого языка
Президент: На территории Азербайджана не может быть официального статуса другого языка
26 февраля 2021 г. 14:09
Президент: Деятельность миротворцев в Азербайджане носит временный характер
Президент: Деятельность миротворцев в Азербайджане носит временный характер
26 февраля 2021 г. 13:58
Названа дата проведения очередной встречи вице-премьеров Азербайджана, Армении и России
Названа дата проведения очередной встречи вице-премьеров Азербайджана, Армении и России
26 февраля 2021 г. 13:56
Президент Азербайджана: Мы не наблюдали пуска ракеты Искандер
Президент Азербайджана: Мы не наблюдали пуска ракеты "Искандер"
26 февраля 2021 г. 13:49
Президент Азербайджана: Армения в очередной раз может потерять исторический шанс
Президент Азербайджана: Армения в очередной раз может потерять исторический шанс
26 февраля 2021 г. 13:31
Ильхам Алиев: В своих выступлениях я указал, где ныне находится статус
Ильхам Алиев: В своих выступлениях я указал, где ныне находится статус
26 февраля 2021 г. 13:11
Эрдоган выразил азербайджанскому народу соболезнования в связи с 29-й годовщиной геноцида в Ходжалы
Эрдоган выразил азербайджанскому народу соболезнования в связи с 29-й годовщиной геноцида в Ходжалы
26 февраля 2021 г. 12:55
Президент: Азербайджан будет привлекать компании России к работам в Карабахе
Президент: Азербайджан будет привлекать компании России к работам в Карабахе
26 февраля 2021 г. 12:52
Ильхам Алиев в Twitter поделился публикацией в связи с Ходжалинским геноцидом
Ильхам Алиев в Twitter поделился публикацией в связи с Ходжалинским геноцидом
26 февраля 2021 г. 12:36
Ильхам Алиев: Армения не представила Азербайджану карту минных полей
Ильхам Алиев: Армения не представила Азербайджану карту минных полей
26 февраля 2021 г. 12:28

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi