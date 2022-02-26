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В Москве почтили память жертв Ходжалинского геноцида 

В Москве почтили память жертв Ходжалинского геноцида  Сегодня у посольства Азербайджана в Москве состоялось традиционное возложение цветов в память о жертвах Ходжалинской резни.
Внешняя политика
26 февраля 2022 г. 14:47
В Москве почтили память жертв Ходжалинского геноцида 

Сегодня у посольства Азербайджана в Москве состоялось возложение цветов в память о жертвах Ходжалинской резни.

Как сообщает российское бюро Report, перед посольством Азербайджана установлен стенд, к которому все желающие могут возложить цветы и почтить память невинных жертв трагедии.

В мероприятии приняли участие чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль оглы, представители азербайджанской диаспоры и активисты Азербайджанского молодежного объединения России.

Сегодня в течение всего дня каждый желающий может возложить цветы к стенду.

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