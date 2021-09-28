В Москве почтили память шехидов Отечественной войны

В Посольстве Азербайджанской Республики в Москве почтили память шехидов 44-дневной Отечественной войны. Как сообщает российское бюро Report, перед посольством Азербайджана установлен стенд памяти павшим героям.

В Посольстве Азербайджанской Республики в Москве почтили память шехидов 44-дневной Отечественной войны. Как сообщает российское бюро Report, перед посольством Азербайджана установлен стенд памяти павшим героям.

Все желающие имели возможность возложить цветы и почтить память жертв трагедии. Мероприятие началось с минуты молчания.

Посол Азербайджана в России Полад Бюльбюльоглу выразил благодарность всем присутствующим и отметил важность проведения таких мероприятий для всего азербайджанского народа: "Я должен подчеркнуть, что за эти 30 лет в Азербайджане выросло целое поколение патриотов, которые были готовы и отдали свою жизнь во имя Родины. Азербайджанское государство сделало всё для урегулирования карабахского конфликта мирным путём, но подобные призывы были проигнорированы. Многочисленные провокации со стороны армянского правительства положили конец дипломатическому процессу. Наша армия, защитившая территориальную целостность страны показала всему миру силу азербайджанского оружия".

Посол Азербайджана также выразил благодарность присутствующим на мероприятии послу Пакистана в РФ Шафкат Али Хану, дипломатам посольств Пакистана и Турции за поддержку Азербайджана в ходе II Карабахской войны.

Посол отметил, что сейчас на освобожденных землях Карабах ведутся восстановительные работы: "Я все это время находился в Шуше, реставрировал дом моего отца. Каждый раз заезжая в Шушу меня переполняет невыразимое чувство гордости, чувство осознания силы своего народа, своей армии, своего Президента. Наши города и села в Карабахе интенсивно восстанавливаются. За 8 месяцев в разрушенном Физули построен международный аэропорт. Недавно один инженер в Москве, который хорошо знаком вопросами строительства сказал, что это просто невозможно. Даже проект аэропорта готовится полтора-два года. Построение за 8 месяцев международного аэропорта – это достижение уже мирного Азербайджана и безусловно, нашего Президента Ильхама Алиева".

В конце мероприятия гостям показали документальные фильмы, посвященные Второй Карабахской войне.