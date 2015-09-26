По инициативе Лейлы Алиевой в Москве прошло благотворительное мероприятие

Баку. 26 сентября. REPORT.AZ/ В Москве по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой российское представительство Фонда совместно с Советом муфтиев России и благотворительным Фондом "Ихлас" провело благотворительное мероприятие по случаю священного для мусульман праздника Гурбан.

Как сообщает Report, представители Фонда Гейдара Алиева в РФ совместно с представителями Департамента социально-благотворительной и духовно-просветительской деятельности Совета муфтиев России и Фонда "Ихлас" передали мясо жертвенных животных малоимущим семьям, в том числе азербайджанским семьям, а также немощным.

Получившие мясо выразили глубокую благодарность вице-президенту Фонда Гейдара Алиева Лейле Алиевой за заботу и внимание. Было отмечено, что эта благотворительная акция воспринимается как акт гуманизма и милосердия, заботы о ближнем, является прекрасным примером высоких нравственных идеалов и укрепляет наши духовные связи.