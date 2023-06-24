В Москве отметили 105-ю годовщину создания Вооруженных сил Азербайджана

Посольством Азербайджана в России был организован торжественный прием по случаю 105-ой годовщины создания Вооруженных Сил Азербайджана.

Посольством Азербайджана в России был организован торжественный прием по случаю 105-ой годовщины образования Вооруженных сил Азербайджана.

Об этом сообщает российское бюро Report .

В мероприятии приняли участие заместитель министра обороны России Александр Фомин, представители дипломатического корпуса, аккредитованного в Москве, в том числе послы Турции, Гвинеи-Бисау, Намибии, Непала, Танзании и Анголы, военные атташе многих стран, высокопоставленные офицеры Министерства обороны России, сотрудники Фонда Гейдара Алиева в РФ.

В начале мероприятия прозвучали гимны России и Азербайджана.

Посол Азербайджана в Москве Полад Бюльбюльоглу, выразив признательность гостям за участие в мероприятии, отметил, что в этом году исполняется 105 лет со дня создания азербайджанской армии. Также он проинформировал гостей о 44-х дневной войне и её выдающихся результатах.

Посол подчеркнул, что доблестная армия Азербайджана под руководством Верховного Главнокомандующего, президента Ильхама Алиева одержала блестящую победу в Отечественной войне и освободила земли, находившиеся под оккупацией около 30 лет.

"На пути к победе было очень много трудностей. Оккупантами были построены оборонительные линии, все захваченные территории были заминированы и сегодня, несмотря на окончание войны, Азербайджан страдает от гибели своих мирных граждан, подрывающихся на этих минах", - сказал он.

Полад Бюльбюльоглу почтил память шехидов, отдавших свои жизни за свободу Родины и подчеркнул, что азербайджанский народ никогда не забудет своих героев: "Победа в 44-х дневной войне является гордостью для всех азербайджанцев мира".

Военный атташе, полковник Кянан Тахмазов в своём выступлении подробно проинформировал собравшихся гостей об истории создания армии Азербайджана. Он отметил, что реорганизация и укрепление вооруженных сил страны начались благодаря политической воле общенационального лидера Гейдара Алиева после его возвращения к власти по требованию азербайджанского народа. Также он подчеркнул высокий уровень военной подготовки, дисциплинированность, патриотизм, профессионализм и боевой дух личного состава, а также офицеров и генералов, отметил значимую роль армии в становлении азербайджанского государства.

Он довёл до сведения гостей, что славная история азербайджанской армии связана с именем великого лидера Гейдара Алиева. Строительство, развитие и укрепление азербайджанской армии является логическим результатом целенаправленной деятельности, политической дальновидности и организаторских способностей Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева: "За последние годы процесс строительства армии перешёл на качественно новый этап развития. Были предприняты настойчивые шаги по повышению профессионализма военнослужащих, укреплению боевого духа и морально-психологической подготовки личного состава, а также оснащению вооруженных сил самым современным вооружением и техникой. В результате этой продуманной политики Вооруженные силы Азербайджана превратились в самую сильную армию региона и вошли в число лучших 50 армий мира. Вершиной пройденного боевого пути является грандиозная победа в Отечественной войне. Эта победа не имеет аналогов в многовековой истории азербайджанского народа", - сказал К.Тахмазов.

Свою речь военный атташе Азербайджана завершил лозунгом президента Азербайджана: "Карабах – это Азербайджан!".