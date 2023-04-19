В Москве отметили 100-летие общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева

Сегодня состоялось торжественное мероприятие, приуроченное к 100-летию общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.

Сегодня состоялось торжественное мероприятие, приуроченное к 100-летию общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.

Как передает российское бюро Report, мероприятие прошло на площадке известного московского завода "Метровагонмаш", которого связывают с Азербайджаном многолетние дружеские связи.

В свое время по распоряжению Гейдара Алиева данный завод был значительно расширен, построены новые производственные цеха, в открытии которых он лично принимал участие. В память об этом событии в октябре 2019-го года здесь была установлена мемориальная доска. Сегодня около упомянутой памятной доски собрался коллектив завода, среди которого представители и старшего поколения, и молодежи.

Выступивший перед коллективом Полад Бюльбюль оглы отметил, что как послу Азербайджанской Республики в Российской Федерации, как представителю своей страны, как человеку, который хорошо знал Гейдара Алиева и работал в его команде в течение 10 лет министром культуры, особенно радостно участвовать в мероприятии в честь 100-летия Великого Лидера. Посол подчеркнул, что годы работы с Гейдаром Алиевым – это большая школа, это годы, которые остались в памяти на всю жизнь.

Гейдар Алиев работал в Москве первым заместителем Председателя Совета министров СССР и в его обязанности входила курация более 30 министерств. Это и строительство БАМа, и различные мероприятия по развитию сельского хозяйства, промышленности. Гейдар Алиев был одним из тех людей, который делал все для развития страны и благосостояния людей.

В продолжение своего выступления Полад Бюльбюль оглы подчеркнул, что когда Азербайджан был в тяжелом состоянии, как в экономическом, так и в политическом отношении, народ потребовал, чтобы Гейдар Алиев вернулся в Баку и возглавил Республику, так как без него все обернулось бы катастрофой.

За очень короткий срок, благодаря своему большому авторитету, жизненному опыту, умению слушать людей, умению находить общий язык, решать самые серьезные проблемы, он сумел навести порядок. Азербайджан встал на путь развития экономики и расширения своего благосостояния. Был подписан "Контракт века", который обеспечил приток финансовых возможностей в Республику, началось строительство, развитие, и весь азербайджанский народ благодарен этому выдающемуся деятелю, великому человеку, сыну своего народа, который является архитектором сегодняшнего Азербайджана.

В конце своего выступления посол Азербайджана, выразив благодарность руководству холдинга и завода за организацию торжественного мероприятия, пожелал коллективу завода успехов и благополучия.

На мероприятии выступил генеральный директор АО "Метровагонмаш" Андрей Степнов. Напомнив, что согласно Указу Президента Азербайджанской Республики 2023 год объявлен годом памяти великого, гениального политика Гейдара Алиева, он отметил, что будучи первым заместителем председателя Совета министров СССР, Гейдар Алиев курировал промышленность, и в рамках своей деятельности, сделал очень многое для советской и сегодняшней российской промышленности. Он оставил после себя очень много значимых дел. Среди них долгая история взаимоотношений с Азербайджаном, поставка вагонов метро в Баку, которая ведет свою историю с 1967 года. За этот период в Азербайджан было поставлено более 400 вагонов метро.

Далее были возложены корзины цветов к памятной доске общенационального лидера азербайджанского народа. Коллектив завода, среди которого есть и представители Азербайджана, также возложив цветы, сказали много добрых слов в адрес Великого сына Азербайджана.