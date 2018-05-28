В Москве отметили 100-летие АДР

Москва. 28 мая. REPORT.AZ/ В Москве состоялось торжественное мероприятие по случаю 100-летия Азербайджанской Демократической Республики. Как сообщает российское бюро Report, гостей праздника приветствовал посол Азербайджана в России Полад Бюльбюльоглы. Он отметил важность даты для всего азербайджанского народа.

"100-летний путь был не всегда легким, а иногда и трагическим. Но наша страна всегда справлялась с вызовами и угрозами. При этом, она всегда стремилась к идеалам мира, свободы, созидания и демократии", - сказал посол.

С праздником гостей и всех азербайджанцев поздравил и заместитель председателя Совета Федерации России Ильяс Умаханов. Он отметил роль общенационального лидера Гейдара Алиева в укреплении и развитии отношений между Азербайджаном и Россией.

«Ему принадлежит историческая роль в становлении независимого Азербайджана и укреплении основ дружбы и стратегического партнерства с Россией. Эту эстафету, основанную на четком понимании национальных интересов Азербайджана, достойно продолжает его сын, уважаемый Ильхам Гейдарович Алиев. Пользуясь данной возможностью поздравляю дружественный народ Азербайджана и президента страны с 100-летием Азербайджанской Республики, желаю благополучия и процветания вашей стране», - сказал И. Умаханов.

Далее со сцены получили поздравления деятели культуры, получившие на днях от президента Ильхама Алиева почетные звания «народного артиста Азербайджана». Одна из них, солистка Большого театра Динара Алиева поблагодарила за оказанную ей честь и подарила гостям музыкальную композицию. Вечер продолжился концертной программой.