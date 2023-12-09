В Москве открылась фотовыставка по случаю 100-летия со дня рождения Гейдара Алиева

В Азербайджанском культурном центре, действующем при российском представительстве Фонда Гейдара Алиева в Москве, открылась фотовыставка, организованная АЗЕРТАДЖ в рамках Года Гейдара Алиева по случаю 100-летнего юбилея общенационального лидера.

В Азербайджанском культурном центре, действующем при российском представительстве Фонда Гейдара Алиева в Москве, открылась фотовыставка, организованная АЗЕРТАДЖ в рамках Года Гейдара Алиева по случаю 100-летнего юбилея общенационального лидера.

Как сообщает российское бюро Report, на выставке экспонируется около 50 редких фотографий, хранящихся в фотохронике АЗЕРТАДЖ и отражающих различные периоды жизни и деятельности общенационального лидера Гейдара Алиева.

Большой интерес у посетителей вызвали фотоматериалы, на которых запечатлены встречи великого лидера с известными политическими, общественными и культурными деятелями России, пресс-конференции, поездки в различные регионы России.

В открытии мероприятия приняли участие посол Азербайджана в России Полад Бюльбюльоглу, сотрудники российского представительства Фонда Гейдара Алиева, активисты Союза азербайджанской молодежи России, представители российской культуры и общественности.

Посол Азербайджана в России Полад Бюльбюльоглу подчеркнул значение выставки, организованной в Москве в рамках Года Гейдара Алиева.

"На выставке собраны редкие кадры, которые я не видел ранее. Отрадно, что столетний юбилей Гейдара Алиева широко отмечается во всех регионах России, начиная от Владивостока и заканчивая Калининградом. Это свидетельствует о больших заслугах Гейдара Алиева в развитии азербайджано-российских отношений", - подчеркнул дипломат.

Руководитель отдела гуманитарных программ российского представительства Фонда Гейдара Алиева Тамилла Ахмедова отметила, что организация фотовыставки, посвященной 100-летнему юбилею гениального политического и общественного деятеля Гейдара Алиева, в Азербайджанском культурном центре, открывшемся по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой, является знаменательным событием.

"Выставка будет работать в течение месяца, и я уверена, что москвичи оценят исключительный вклад великого лидера не только в родной Азербайджан, но и в двусторонние отношения", - сказала Т.Ахмедова.

Отметим, что выставка продлится до 10 января 2024 года.