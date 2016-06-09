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    В Москве обсуждены вопросы азербайджано-российского сотрудничества

    Состоялась встреча Халафа Халафова и Григория Карасина

    Баку. 9 июня. REPORT.AZ/ Cостоялась встреча заместителя министра иностранных дел России Григория Карасина и его азербайджанского коллеги Халафа Халафова, находящегося в Москве в связи с участием в 45-м заседании Специальной рабочей группы по разработке Конвенции о правовом статусе Каспийского моря. 

    Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу МИД России, в ходе встречи была обсуждена проблематика взаимодействия в трехстороннем формате Россия-Азербайджан-Иран, а также ряд актуальных вопросов азербайджано-российских отношений.

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