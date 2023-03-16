В Москве награждены победители конкурса эссе "Гейдар Алиев: человек века"

В московской гимназии №1583 имени генерала Керима Керимова были объявлены победители конкурса эссе на тему "Гейдар Алиев: человек века", посвященного 100-летнему юбилею общенационального лидера Гейдара Алиева.

В московской гимназии №1583 имени генерала Керима Керимова были объявлены победители конкурса эссе на тему "Гейдар Алиев: человек века", посвященного 100-летнему юбилею общенационального лидера Гейдара Алиева.

Как сообщает российское бюро Report, победители конкурса, прошедшего при содействии посольства Азербайджана в России, были объявлены в рамках мероприятия по случаю праздника Новруз.

Советник по гуманитарным вопросам посольства Азербайджана в России Заур Пашаев передал участникам мероприятия поздравление посла Полада Бюльбюльоглу и напомнил, что 2023 год в Азербайджане объявлен "Годом Гейдара Алиева". З.Пашаев коснулся роли общенационального лидера в установлении дружеских отношений между Азербайджаном и Россией.

Затем были объявлены победители конкурса. Первое место заняла учащаяся 8-го класса Маргарита Мальцева, второе место - учащийся 9-го класса Константин Бондаренко, третье место - учащаяся 10-го класса Бодиламо Рамозонова.

От имени посольства победителям были вручены памятные подарки.