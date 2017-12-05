В Москве началась встреча министров иностранных дел прикаспийских государств

Москва. 5 декабря. REPORT.AZ/ В Москве началось Совещание министров иностранных дел прикаспийских государств.
Как сообщает российское бюро Report, встреча глав внешнеполитических ведомств Азербайджана, России, Ирана, Казахстана и Туркменистана проходит в седьмой раз.
На заседании принимает участие глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров.
В ходе него состоится обмен мнениями по наиболее актуальным региональным и международным проблемам. Главной задачей совещания является подготовка к предстоящему в Казахстане Пятому каспийскому саммиту.
По итогам переговоров пройдет пресс-конференция.
Namiq HəsənovАвтор новости
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