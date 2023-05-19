В Москве проходит встреча глав МИД Азербайджана и Армении

В Москве началась встреча министров иностранных дел Азербайджана и Армении Джейхуна Байрамова и Арарата Мирзояна.

В Москве началась встреча министров иностранных дел Азербайджана и Армении Джейхуна Байрамова и Арарата Мирзояна.

Как сообщает российское бюро Report, об этом глава МИД России Сергей Лавров заявил по итогам трехсторонней встречи глав МИД Азербайджана, России и Армении в Москве.

"Сейчас началась двусторонняя встреча между министрами иностранных дел Армении и Азербайджана, по итогам которой они нас проинформируют о том, чего удалось достичь", - заявил Лавров после встречи с Д. Байрамовым и А. Мирзояном.