В Москве завершилась трехсторонняя встреча лидеров Азербайджана, России и Армении.
Как передает Report, на встрече в Кремле обсуждалась нормализация азербайджано-армянских отношений.
Отметим, что трехсторонние переговоры прошли в рамках заседания Высшего Евразийского экономического совета.
Трехсторонним переговорам предшествовали двусторонние переговоры президента России Владимира Путина с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.
В Москве началась трехсторонняя встреча лидеров Азербайджана, России и Армении.
Как передает Report, на встрече в Кремле обсуждается нормализация азербайджано-армянских отношений.
Отметим, что трехсторонние переговоры проходят в рамках заседания Высшего Евразийского экономического совета.
Трехсторонним переговорам предшествовали двусторонние переговоры президента России Владимира Путина с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.