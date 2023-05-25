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В Москве завершилась трехсторонняя встреча лидеров Азербайджана, России и Армении

В Москве завершилась трехсторонняя встреча лидеров Азербайджана, России и Армении В Москве началась трехсторонняя встреча лидеров Азербайджана, России и Армении.
Внешняя политика
25 мая 2023 г. 23:49
В Москве завершилась трехсторонняя встреча лидеров Азербайджана, России и Армении

В Москве завершилась трехсторонняя встреча лидеров Азербайджана, России и Армении.

Как передает Report, на встрече в Кремле обсуждалась нормализация азербайджано-армянских отношений.

Отметим, что трехсторонние переговоры прошли в рамках заседания Высшего Евразийского экономического совета.

Трехсторонним переговорам предшествовали двусторонние переговоры президента России Владимира Путина с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

23:28

В Москве началась трехсторонняя встреча лидеров Азербайджана, России и Армении.

Как передает Report, на встрече в Кремле обсуждается нормализация азербайджано-армянских отношений.

Отметим, что трехсторонние переговоры проходят в рамках заседания Высшего Евразийского экономического совета.

Трехсторонним переговорам предшествовали двусторонние переговоры президента России Владимира Путина с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

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Версия на азербайджанском языке ФотоMoskvada Azərbaycan, Rusiya və Ermənistan liderlərinin üçtərəfli Zirvə görüşü olub - YENİLƏNİB

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