В Москве завершилась трехсторонняя встреча лидеров Азербайджана, России и Армении

В Москве началась трехсторонняя встреча лидеров Азербайджана, России и Армении.

В Москве завершилась трехсторонняя встреча лидеров Азербайджана, России и Армении.

Как передает Report, на встрече в Кремле обсуждалась нормализация азербайджано-армянских отношений.

Отметим, что трехсторонние переговоры прошли в рамках заседания Высшего Евразийского экономического совета.

Трехсторонним переговорам предшествовали двусторонние переговоры президента России Владимира Путина с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

23:28

В Москве началась трехсторонняя встреча лидеров Азербайджана, России и Армении.

Как передает Report, на встрече в Кремле обсуждается нормализация азербайджано-армянских отношений.

Отметим, что трехсторонние переговоры проходят в рамках заседания Высшего Евразийского экономического совета.

Трехсторонним переговорам предшествовали двусторонние переговоры президента России Владимира Путина с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.