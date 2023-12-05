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В Москве началась встреча глав МИД Азербайджана и России

В Москве началась встреча глав МИД Азербайджана и России В Москве началась двухсторонняя встреча министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова с российским коллегой Сергеем Лавровым.
Внешняя политика
5 декабря 2023 г. 11:09
В Москве началась встреча глав МИД Азербайджана и России

В Москве началась двухсторонняя встреча министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова с российским коллегой Сергеем Лавровым.

Как сообщает российское бюро Report, встреча проходит в особняке МИД России.

Как заявил на встрече глава МИД РФ Сергей Лавров, в ходе нее будет обсуждена ситуация в сфере нормализации отношений Азербайджана и Армении.

"У нас целый ряд крупных проектов. И Международный транспортный коридор Север-Юг и многие другие проекты в сфере энергетики. Также обменяемся мнениями о ситуации в сфере нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. Буду готов обменяться мнениями о том, как наши контакты на этот счет развиваются", - заявил Лавров.

4 декабря Джейхун Байрамов отправился с рабочим визитом в Россию для участия в заседании Совета министров иностранных дел прикаспийских стран, которое состоится сегодня в Москве.

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Версия на английском языке ФотоMeeting of Azerbaijani, Russian FMs kicks off in Moscow
Версия на азербайджанском языке ФотоMoskvada Azərbaycan və Rusiya XİN başçılarının görüşü başlayıb

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