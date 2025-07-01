В Москве есть определенная группа, которая инициирует кризис в отношениях с Баку

В ответ на разоблачение сотрудников медиа-центра ("Спутник Азербайджан" - ред.), которые, нарушая азербайджанское законодательство, занимались деятельностью разведывательного характера, а также раскрытие сети россиян, незаконно использовавшей территорию Азербайджана для транзита наркотических средств, в России заняли позицию мести.
Об этом заявила
Она отметила, что эта месть осуществляется против азербайджанцев, имеющих достаточное влияние в российском обществе.
"Россия в момент кризиса и напряженности вместо поиска решений и выдвижения инициатив прибегает к демонстрации силы", - сказала Е. Гаджиева.
По ее словам, задержание руководителя азербайджанской диаспоры на Урале Шахина Шихлинского следует рассматривать именно с этой точки зрения: "Шахин Шихлинский в целом имеет репутацию благотворителя. Он систематически занимается этой миссией, но мы видим, что он становится жертвой нынешней политики России".
Политолог также оценила процессы, происходящие в последние два дня в контексте отношений между двумя странами.
"Исходя из процессов последних двух дней можно сделать вывод, что в российской власти есть определенные группы и круги, которые крайне заинтересованы в том, чтобы инициировать кризис в отношениях с Азербайджаном", - заключила Еганя Гаджиева.