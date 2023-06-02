В Москве достигнута договоренность о восстановлении ж/д Араздейен-Джульфа-Мегри-Горадиз

В целях реализации договоренностей лидеров Азербайджанской Республики, Республики Армения и Российской Федерации, достигнутых в ходе встречи 25 мая 2023 года в Москве, 2 июня в российской столице состоялось 12-е заседание трехсторонней Рабочей группы под

В целях реализации договоренностей лидеров Азербайджанской Республики, Республики Армения и Российской Федерации, достигнутых в ходе встречи 25 мая 2023 года в Москве, 2 июня в российской столице состоялось 12-е заседание трехсторонней Рабочей группы под совместным председательством заместителя премьер-министра Азербайджанской Республики Шахина Мустафаева, вице-премьер-министра Республики Армения Мгера Григоряна и заместителя председателя правительства Российской Федерации Алексея Оверчука.

Как передает российское бюро Report, заседание прошло в конструктивной атмосфере. С удовлетворением констатирован существенный прогресс в согласовании модальностей разблокирования транспортных коммуникаций между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения. В частности, достигнуто общее понимание относительно реализации конкретных шагов по восстановлению и организации железнодорожного сообщения по маршруту Араздейен-Джульфа-Мегри-Горадиз.

Результаты состоявшихся переговоров будут доложены лидерам Азербайджанской Республики, Республики Армения и Российской Федерации.

Стороны договорились продолжить работу в рамках трехсторонней Рабочей группы.