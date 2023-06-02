О нас

В Москве достигнута договоренность о восстановлении ж/д Араздейен-Джульфа-Мегри-Горадиз

В Москве достигнута договоренность о восстановлении ж/д Араздейен-Джульфа-Мегри-Горадиз В целях реализации договоренностей лидеров Азербайджанской Республики, Республики Армения и Российской Федерации, достигнутых в ходе встречи 25 мая 2023 года в Москве, 2 июня в российской столице состоялось 12-е заседание трехсторонней Рабочей группы под
Внешняя политика
2 июня 2023 г. 23:45
В Москве достигнута договоренность о восстановлении ж/д Араздейен-Джульфа-Мегри-Горадиз

В целях реализации договоренностей лидеров Азербайджанской Республики, Республики Армения и Российской Федерации, достигнутых в ходе встречи 25 мая 2023 года в Москве, 2 июня в российской столице состоялось 12-е заседание трехсторонней Рабочей группы под совместным председательством заместителя премьер-министра Азербайджанской Республики Шахина Мустафаева, вице-премьер-министра Республики Армения Мгера Григоряна и заместителя председателя правительства Российской Федерации Алексея Оверчука.

Как передает российское бюро Report, заседание прошло в конструктивной атмосфере. С удовлетворением констатирован существенный прогресс в согласовании модальностей разблокирования транспортных коммуникаций между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения. В частности, достигнуто общее понимание относительно реализации конкретных шагов по восстановлению и организации железнодорожного сообщения по маршруту Араздейен-Джульфа-Мегри-Горадиз.

Результаты состоявшихся переговоров будут доложены лидерам Азербайджанской Республики, Республики Армения и Российской Федерации.

Стороны договорились продолжить работу в рамках трехсторонней Рабочей группы.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Moskvada Arazdəyən-Culfa-Ordubad-Mehri-Horadiz dəmir yolunun bərpası ilə bağlı ümumi anlaşma əldə olunub

Самое важное

В Кишиневе состоялась встреча президентов Азербайджана и Молдовы
ФотоВ Кишиневе состоялась встреча президентов Азербайджана и Молдовы
31 мая 2023 г. 23:05
Президент Ильхам Алиев направил обращение участникам Бакинской энергетической недели
Президент Ильхам Алиев направил обращение участникам "Бакинской энергетической недели"
31 мая 2023 г. 16:00
Завершился официальный визит президента Израиля Ицхака Герцога в Азербайджан
Завершился официальный визит президента Израиля Ицхака Герцога в Азербайджан
31 мая 2023 г. 14:53
Байден: Азербайджан и США выстроили прочное партнерство
Байден: Азербайджан и США выстроили прочное партнерство
31 мая 2023 г. 14:12
Президент США направил письмо президенту Ильхаму Алиеву
Президент США направил письмо президенту Ильхаму Алиеву
31 мая 2023 г. 14:09
Президенты Азербайджана и Израиля выступили с заявлениями для прессы
ФотоПрезиденты Азербайджана и Израиля выступили с заявлениями для прессы
30 мая 2023 г. 21:31
Президент Ильхам Алиев: Еврейская община Азербайджана – большое богатство нашей страны
Президент Ильхам Алиев: Еврейская община Азербайджана – большое богатство нашей страны
30 мая 2023 г. 15:51
Президент Израиля Ицхак Герцог прибыл с официальным визитом в Азербайджан
Президент Израиля Ицхак Герцог прибыл с официальным визитом в Азербайджан
30 мая 2023 г. 10:33
Минобороны: Позиции армии Азербайджана подверглись обстрелу 19 раз
Минобороны: Позиции армии Азербайджана подверглись обстрелу 19 раз
30 мая 2023 г. 10:08
Президент Ильхам Алиев принял президента Всемирной федерации таэквондо
Президент Ильхам Алиев принял президента Всемирной федерации таэквондо
29 мая 2023 г. 12:41

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi