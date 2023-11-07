Посольство Азербайджана в РФ организовало в Москве праздничный прием по случаю 8 Ноября - Дня Победы

В Москве по случаю Дня Победы посольством Азербайджана в России был организован праздничный прием.

Посольство Азербайджана в России организовало в Москве праздничный прием по случаю 8 Ноября - Дня Победы.

Как сообщает российское бюро Report , на мероприятии выступил посол Полад Бюльбюльоглу.

Дипломат отметил, что 8 ноября 2023 года Азербайджан отмечает третью годовщину Великой Победы, знаменующей торжество международного права, восстановление исторической справедливости и территориальной целостности нашего государства: "День Победы имеет большое значение не только как день великой национальной гордости, но и потому что именно в этот день был положен конец многолетней оккупации около двадцати процентов международно признанных территорий Азербайджана. Столь славная победа является результатом сплоченности нашего народа, высокого боевого духа, мастерства доблестной армии под руководством президента, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Азербайджана. Она была достигнута ценой жизни павших героев - отважных сыновей и дочерей Азербайджана. Мы никогда не забудем их подвиг, и память о них сохраним навеки в наших сердцах", — сказал Полад Бюльбюльоглу.

Посол рассказал, что 27 сентября 2020 года Армения предприняла очередное широкомасштабное военное наступление на позиции азербайджанской армии и населенные пункты, в целях отражения агрессии и обеспечения безопасности гражданского населения нашей страны, воспользовавшись своим неотъемлемым правом на самооборону в соответствии с Уставом ООН, Азербайджан провел контрнаступательную операцию, действуя исключительно на своей суверенной территории в рамках международно признанных границ: "По итогам блестяще проведенной военной операции Вооруженными силами Азербайджана в течение 44-х дней были освобождены более 300 городов, поселков и сел Азербайджана. После взятия города Шуша Армения была вынуждена подписать акт о капитуляции".

Дипломат также отметил значимость подписанного лидерами трех стран 10 ноября 2020 года заявления, которое положило конец длившемуся три десятилетия конфликту между Арменией и Азербайджаном, создало возможность для установления долгосрочного мира, стабильности, безопасности и устойчивого экономического развития в регионе.

Посол П.Бюльбюльоглу подчеркнул, что несмотря на тяжелые последствия оккупации, именно президент Азербайджана инициировал процесс нормализации межгосударственных отношений с Арменией, основанный на взаимном признании и уважении суверенитета и территориальной целостности: "Однако Армения и ее незаконное сепаратистское образование на суверенной территории нашей страны не хотели выводить свои вооруженные формирования, минировали территории, нелегально эксплуатировали природные ресурсы, выдвигали территориальные претензии и тем самым создавали новую угрозу стабильности и безопасности в регионе. Вследствие продолжающейся агрессивной и реваншистской политики Армении, приведшей к новым жертвам среди гражданского населения и военнослужащих, 19 сентября этого года Азербайджан меньше, чем за сутки успешно осуществил антитеррористические мероприятия локального характера и разоружил нелегальные армянские вооруженные формирования, а незаконные структуры сепаратистов были вынуждены самоупраздниться. Все действия осуществлялись в соответствии с международным правом и в строгом соблюдении норм гуманитарного права".



В завершение своего выступления Полад Бюльбюльоглу поздравил присутствующих со знаменательным событием - Днем Победы и поблагодарил всех за активное участие.

В мероприятии также приняли участие руководители аккредитованных в РФ дипмиссий, высокопоставленные дипломаты, военные атташе, известные общественные деятели России, политологи и сотрудники представительства Фонда Гейдара Алиева в России, активисты Азербайджанской молодёжной организации России (АМОР) и видные представители азербайджанской диаспоры.