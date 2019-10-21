В Московской области состоялось открытие мемориальной доски в честь Гейдара Алиева

21 октября на территории АО «Метровагонмаш» в Московской области прошло торжественное мероприятие, посвящённое открытию мемориальной доски в честь общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.

Как передаёт российское бюро Report, в годы СССР по поручению первого заместителя Председателя Совета министров СССР Г. Алиева на территории завода был построен и введён в эксплуатацию вагоносборочный корпус общей площадью 15,8 тысяч квадратных метров. Сегодня на этой площади размещены современные цеха основного производства вагонов метро.

На открытии приняли участие почётные гости – Чрезвычайный и Полномочный Посол Азербайджанской Республики в Российской Федерации Полад Бюльбюль оглы и председатель ЗАО «Бакинский метрополитен» Заур Гусейнов, заместитель генерального директора АО «Трансмашхолдинг» Артем Леденев, генеральный директор АО «Метровагонмаш» Борис Богатырев.