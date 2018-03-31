В Молдове совместно с КАЕ обсудили планы лоббизма

Баку. 31 марта. REPORT.AZ/ В посольстве Азербайджана в Молдове посол Гудси Османов встретился с находящимся с визитом в Кишиневе президентом Конгресса азербайджанцев Европы (КАЕ) Сахилем Гасымовым.

Как передает Report ,на встрече присутствовал член Правления КАЕ, председатель Конгресса азербайджанцев Молдовы (КАМ) Вугар Новрузов.

Сахиль Гасымов проинформировал посла Гудси Османова о деятельности КАЕ, реализованных в последние месяцы проектах, а также предстоящих планах, связанных с лоббизмом.

С.Гасымов изъявил желание совместного участия в подобных проектов, с учетом опыта азербайджанской дипломатии в Молдове и диаспоры в данной области.

Поздравив С.Гасымова с переизбранием на должность президента КАЕ, Гудси Османов рассказал о проведенных в Молдове мероприятиях и проделанных работах.

Напомнив о более активном развитии в последнее время отношений между Молдовой и Азербайджаном, Г.Османов отметил имеющиеся возможности для более эффективного информирования общества как в Молдове , так и во всей Европе об Азербайджане и её реалиях.

В свою очередь председатель Конгресса азербайджанцев Молдовы Вугар Новрузов затронув роли азербайджанцев в общественной, экономической и политической жизни страны, и заявил, что активная деятельность КАЕ в последние время служит хорошей платформой для реализации совместных важных проектов.

Встреча продолжилась обсуждением других серьёзных вопросов, в том числе связанных с лоббизмом в регионах.