В Молдове состоялось мероприятие, посвященное 29-й годовщине Ходжалинского геноцида

Мероприятие началось с показа короткометражного документального фильма, посвященного Ходжалинской резне

Памятное мероприятие, посвященное 29-й годовщине Ходжалинского геноцида2021года 25 февраля в конференц-зале отеля “Time” в Кишиневе совместно с Посольством Азербайджанской Республики в Молдове и Конгрессом азербайджанцев в Молдове (KAM). Мероприятие было организовано в соответствии с требованиями карантинных правил Молдовы.

Как сообщает Report, мероприятие началось с показа короткометражного документального фильма, посвященного Ходжалинской резне.

Дмитрий Дьяков, председатель фракции Демократической партии в молдавском парламенте, Односталько Владимир и Никита Чуркан, депутаты Социалистической партии, Виталий Андриевский, директор Института эффективной политики Молдовы, доктор исторических наук, политолог, официальные лица Молдовы. Министерство иностранных дел и европейской интеграции, представители дипломатического корпуса аккредитованного в Молдове. Посол Болгарии, дипломаты посольств Турции, Венгрии, России, Украины и Беларуси, представители турецкой, еврейской, грузинской и других общин, проживающих в стране, азербайджанские и местные студенты, а также ряд представителей молдавских СМИ.

Выступивший на мероприятии депутат Д. Дьяков осудил совершенную армянами Ходжалинскую трагедию, рассказал о важности мирного сосуществования народов, затронул вопрос территориальной целостности Молдовы, отметил, что наши народы пережили подобные трагедии, и выразил солидарность в память о резне.

В ходе мероприятия политолог В. Андриевский отметил, что на влиятельной молдавской новостной странице ava.md была опубликована статья о Ходжалы. Говоря об успешном развитии как политической, так и социально-экономической сфер на протяжении многих лет, он сказал, что наша страна будет стремительно расти. реабилитировать разрушенные армянами регионы. Историк также отметил, что в результате дальновидной политики азербайджанского лидера в наших освобожденных регионах были реализованы различные масштабные проекты, отметив, что благосостояние армян будет расти вместе с проживающими в этих районах азербайджанцами. Он отметил, что это пример для народов, живущих в подобных конфликтах.

Выступая на мероприятии, депутат Односталко подчеркнул важность человеческого фактора, подчеркнув, что Ходжалинская трагедия явилась результатом неправильных политических шагов, предпринятых в личных интересах, а азербайджанская община Молдовы является примером мирного сосуществования с другими народами.

Выступая на церемонии поминовения, еврейский депутат Н. Чуркан вспомнил о резне Холокоста против евреев и сказал, что он понимает ужасы геноцида против одного народа, а затем указал что страны должны стремиться к мирному решению всех проблем.

В своем заключительном слове посол Гудси Османов поблагодарил гостей за мероприятие, рассказал им правду о Ходжалинской резне, назвал трагедию одним из самых гнусных преступлений против человечности и рассказал о провокационной политике армян в отношении Нагорного Карабаха.

Кроме того, в своем выступлении на мероприятии сотрудник посольства Турции, ссылаясь на лозунг «два народа, одно государство», подчеркнул, что братская Турция всегда поддерживала нашу страну. В то же время председатель KAM Эльчин Байрамов, члены патриотической диаспоры Маариф Рагимов, Ясин Сеидов и Рамиз Ансаров выступили на азербайджанском, русском и румынском языках и поделились с участниками реалиями Ходжалы.

По окончании мероприятия было решено направить обращение в парламент Республики Молдова о признании Ходжалинской трагедии геноцидом.

В завершении были прочитаны молитвы в память о погибших в Ходжалы и Великой Отечественной войне, а участники возложили цветы перед фото-уголком, посвященным жертвам трагедии.