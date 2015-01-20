​В Молдове прошли широкие общественные слушания по поводу трагедии 20 Января

Баку. 20 января. REPORT.AZ/ В Кишиневе по инициативе неправительственных организаций Общественной палаты и Центра молодежного сотрудничества прошли широкие общественные слушания по поводу трагедии 20 Января.

Как сообщили агентству Report из посольства Азербайджана в Молдове, выступившие на мероприятии руководители вышеназванных организаций Дмитрий Харитонов и Дмитрий Ройбу рассказали о преступлении советского режима против мирного населения Азербайджана. Участникам собрания был продемонстрирован документальный фильм о трагедии 20 Января, снятый журналисткой Ириной Мельник.

Приглашенные на мероприятие омбудсмен республики Молдова Аурелия Григориу и советник посольства Ильхам Агаев в своих выступлениях отметили, что эта дата является очень важной в истории достижения независимости Азербайджана. Они особо отметили, что в такое тяжелое для народа время - 21 января 1990 года - Гейдар Алиев пришел в Постоянное представительство Азербайджана в Москве по случаю трагедии 20 Января в Баку, выступил там на пресс-конференции и заявил, что в эти трагические дни он находится рядом с азербайджанским народом.

В конце мероприятия было принято решение о проведении 20 января в центре Кишинева пикета и митинга по случаю 25-й годовщины трагических событий Черного января.