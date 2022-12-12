В Молдове почтили память общенационального лидера Гейдара Алиева

В посольстве Азербайджана в Молдове состоялось мероприятие, посвященное памяти общенационального лидера Гейдара Алиева.

В посольстве Азербайджана в Молдове состоялось мероприятие, посвященное памяти общенационального лидера Гейдара Алиева.

Как передает Восточноевропейского бюро Report, к бюсту великого лидера в дипломатической миссии были возложены букеты цветов, участники мероприятия почтили память Гейдара Алиева минутой молчания.

В мероприятии приняли участие сотрудники посольства, члены Конгресса азербайджанцев в Молдове, наши соотечественники, проживающие в Кишиневе, а также студенты, обучающиеся в этой стране.