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В Молдове почтили память общенационального лидера Гейдара Алиева

В Молдове почтили память общенационального лидера Гейдара Алиева В посольстве Азербайджана в Молдове состоялось мероприятие, посвященное памяти общенационального лидера Гейдара Алиева.
Внешняя политика
12 декабря 2022 г. 19:20
В Молдове почтили память общенационального лидера Гейдара Алиева

В посольстве Азербайджана в Молдове состоялось мероприятие, посвященное памяти общенационального лидера Гейдара Алиева.

Как передает Восточноевропейского бюро Report, к бюсту великого лидера в дипломатической миссии были возложены букеты цветов, участники мероприятия почтили память Гейдара Алиева минутой молчания.

В мероприятии приняли участие сотрудники посольства, члены Конгресса азербайджанцев в Молдове, наши соотечественники, проживающие в Кишиневе, а также студенты, обучающиеся в этой стране.

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Версия на азербайджанском языке Moldovada ümummilli lider Heydər Əliyevin anım mərasimi keçirilib

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