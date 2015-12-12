В Молдове почтили память Гейдара Алиева

Баку. 12 декабря. REPORT.AZ/ 12 декабря 2015 года в посольстве Азербайджанской Республики в Молдове состоялось торжественное мероприятие, посвященное памяти Общенационального Лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.

Как сообщает Report, сотрудники Посольства Азербайджанской Республики в Республике Молдова совместно с членами Конгресса Азербайджанцев Молдовы (КАМ) почтили память основоположника современного Азербайджана и возложили цветы к бюсту Гейдара Алиева, установленного в холле посольства.

Перед собравшимися выступили посол Азербайджана в Молдове Намик Алиев и председатель Конгресса Азербайджанцев Молдовы Вугар Новрузов.

Отметим, что накануне в авторитетной молдавской газете «Эксперт новостей» опубликована большая статья молдавского журналиста Сергея Рябинина, посвященная памяти Общенационального Лидера Азербайджана Гейдара Алиева. В статье, озаглавленной “Гейдара Алиева помнят и чтут в Азербайджане и Молдове” на основе конкретных фактов, материалов, воспоминаний рассказывается об этапах жизни Великого Лидера. Особое место в статье уделяется истории становления Независимого Азербайджана, явившегося итогом многогранной деятельности выдающегося сына азербайджанского народа, архитектора современного независимого Азербайджана Гейдара Алиева.

«Сегодняшний Азербайджан динамично развивается. Без Гейдара Алиева не было бы и современного Азербайджана» - отмечается в статье.